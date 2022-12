Fire TV su Echo Show 15: tutto quello che c'è da sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Echo Show 15 è il più grande dei dispositivi Echo Show, il che lo rende molto più utile come display aggiuntivo a parete in casa.

Lo schermo più grande significa che è un dispositivo migliore per la fruizione di video, quindi non è stata una sorpresa quando Amazon ha annunciato che avrebbe ricevuto l'esperienza completa di Fire TV durante l'evento di lancio del 2022 settembre.

Per chi possiede l'Echo Show 15, l'aggiornamento è arrivato ed ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cos'è l'Echo Show 15?

L'Echo Show 15 è il più grande dei dispositivi Echo Show, così chiamato perché ha un display da 15 pollici. Si tratta di un dispositivo appiattito, ideale per il montaggio a parete, anche se è possibile acquistare un supporto se lo si vuole appoggiare su una superficie.

Che cos'è la Fire TV?

Fire TV è il nome che Amazon utilizza per i suoi dispositivi TV. Oltre a Fire TV Stick, esistono anche Fire TV, televisori che utilizzano la stessa piattaforma. L'obiettivo di Fire TV è quello di offrire una gamma completa di servizi di streaming, utilizzando un'ottima interfaccia che consenta di navigare rapidamente verso fonti diverse o di riprendere da dove si era interrotto.

Come si ottiene l'aggiornamento di Fire TV per Echo Show 15?

Se avete l'Echo Show 15, l'aggiornamento dovrebbe essere avvenuto automaticamente. In caso contrario, andate in Impostazioni > Opzioni dispositivo > Verifica aggiornamenti software.

In questo modo si verificherà manualmente se è disponibile un aggiornamento, in modo da poterlo installare. Noi abbiamo riscontrato che l'aggiornamento è arrivato automaticamente.

Impostazione di Fire TV su Echo Show 15

Il vostro Echo Show 15 vi chiederà probabilmente di impostare l'esperienza Fire TV. Nella schermata iniziale vedrete apparire vari elementi di Fire TV e, quando li toccate, inizierà il processo di configurazione.

Per iniziare è sufficiente toccare Get Started.

Verrà richiesto di selezionare i servizi di streaming utilizzati, come YouTube, Netflix, Amazon Video e così via. Queste applicazioni verranno poi installate in modo da essere visualizzate nell'interfaccia utente di Fire TV.

È necessario acquistare un telecomando Alexa

Il passo successivo è l'impostazione del controllo. L'Echo Show 15 consente di collegare un telecomando Fire TV e si consiglia di utilizzare il telecomando Alexa Voice Remote (3 gen) per ottenere i migliori risultati. È possibile acquistare telecomandi aggiuntivi, non è necessario utilizzare lo stesso che si ha in altre parti della casa.

Seguendo le istruzioni sullo schermo, è possibile associare il telecomando all'Echo Show 15. Se si intende utilizzare l'Echo Show 15 come dispositivo Fire TV, è necessario un telecomando, poiché le app TV offerte non offrono controlli touch completi, in quanto sono state progettate per i televisori.

Utilizzando il telecomando vocale Alexa, l'esperienza è la stessa che si avrebbe sul televisore e tutto è molto più semplice.

In alternativa, è possibile optare per un telecomando virtuale, che offre controlli su schermo, anche se è necessario utilizzare questo telecomando per navigare tra i pulsanti su schermo, il che comporta un sacco di tocchi e selezioni. Provate a usare il telecomando virtuale per inserire il vostro indirizzo e-mail per l'accesso e desidererete avere un telecomando Alexa fisico.

Una volta completati questi passaggi, sarete pronti per entrare in Fire TV e iniziare a guardare.

Accesso ai servizi esistenti

Naturalmente, prima di poter guardare qualsiasi cosa, dovrete accedere ai vostri account per servizi diversi da Amazon. Poiché avete effettuato l'accesso al vostro account Amazon quando avete configurato l'Echo Show 15, avrete già accesso ad Amazon Video.

Ma per gli altri servizi che utilizzerete, dovrete avere un abbonamento e poi accedere seguendo le istruzioni sullo schermo.

A questo punto potrete guardare quello che volete, proprio come su qualsiasi altro dispositivo Fire TV.

Altri controlli per Fire TV su Echo Show 15

Al di fuori dell'ambiente Fire TV, l'Echo Show 15 offre ulteriori controlli a cui è possibile accedere. Entrando nelle Impostazioni troverete le opzioni per controllare i telecomandi ed eseguire la configurazione guidata, ma anche i controlli parentali, che consentono di limitare gli acquisti di contenuti televisivi, ad esempio.

È inoltre possibile controllare i canali televisivi in diretta attraverso queste impostazioni aggiuntive.

