Amazon si impegna a garantire il supporto di Matter per i dispositivi Echo ed Eero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato l'adozione dello standard di connettività domestica intelligente Matter per i suoi dispositivi Echo ed Eero. Inizialmente aggiungerà la piattaforma a 30 dispositivi, che secondo Amazon copriranno oltre 100 milioni di prodotti già presenti nelle case dei clienti.

Matter è uno standard industriale che i produttori di case intelligenti stanno adottando per garantire che i loro prodotti comunichino e si connettano tra loro con poca fatica. È stato progettato per facilitare ai consumatori la configurazione di nuovi dispositivi di marche diverse senza doverli far funzionare manualmente.

Amazon è uno dei membri fondatori della nuova alleanza e un collaboratore chiave. Sta aggiungendo il supporto di Matter accanto ad altri protocolli che già utilizza nei suoi prodotti, come Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE e Thread.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di rendere Alexa compatibile con il maggior numero possibile di dispositivi per la casa intelligente, indipendentemente dai protocolli su cui sono costruiti", ha scritto Marja Koopmans, direttore del settore smart home dell'azienda, in un post sul blog.

"Oggi i clienti possono combinare più di 30.000 dispositivi Works With Alexa tra i vari protocolli per creare un'esperienza di casa intelligente con Alexa. Con il lancio di Matter, ci aspettiamo che una varietà ancora più ampia di dispositivi ed esperienze diventi disponibile per i nostri clienti nel corso del tempo".

Amazon inizierà aggiungendo il supporto di Matter a 17 diversi dispositivi Echo, spine intelligenti, interruttori e lampadine, mentre la configurazione per Android sarà disponibile da dicembre. Seguiranno il supporto per iOS e altri dispositivi all'inizio del prossimo anno.

Scritto da Rik Henderson.