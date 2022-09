Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento di settembre 2022, Amazon ha annunciato Eero Internet Backup per i suoi router Wi-Fi mesh. Questo sistema consente agli utenti di Eero di impostare una connessione Internet "di riserva", che si attiverà in caso di interruzione. Sono pochi i dettagli sul funzionamento, ma Pocket-lint ha letto l'annuncio iniziale e i documenti di supporto per rispondere al meglio a qualsiasi domanda.

Che cos'è Eero Internet Backup e come funziona?

Eero Internet Backup è una nuova funzione software che consente agli utenti dei dispositivi Eero di impostare un hotspot mobile nelle vicinanze o un'altra rete Wi-Fi come backup, comprese le reti a 2,4 e 5 GHz. Quando Internet si interrompe, sarà possibile passare la rete Eero alla fonte di backup. La rete verrà trasmessa in tutta la casa, in modo che tutti i dispositivi connessi rimangano online.

"Con Eero Internet Backup e un hotspot capace, è possibile godersi lo streaming video HD, le videoconferenze, lo streaming musicale o i giochi online anche durante le interruzioni di Internet", spiega Amazon. "Eero Internet Backup è anche in grado di rilevare quando un'interruzione è terminata e di commutare automaticamente la rete Eero di nuovo alla connessione Internet originale, dandoti una cosa in meno di cui preoccuparti".

Amazon non ha rivelato altro sul funzionamento della funzione, ma le immagini della stampa suggeriscono che sarà possibile controllare la funzione all'interno dell'app Eero, o almeno impostarla lì.

Chi può utilizzare Eero Internet Backup ed è gratuito?

Sia i dispositivi Eero nuovi che quelli esistenti potranno accedere a Eero Internet Backup, anche se Amazon ha dichiarato che è disponibile solo per Eero Plus (il piano di servizio premium di Eero) e per "clienti ISP selezionati" con un dispositivo Eero compatibile. Eero Plus offre l'accesso a un maggior numero di funzioni e a controlli parentali più estesi. Costa 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti, ma andate qui per vedere i prezzi più recenti nella vostra parte del mondo.

Che velocità ci si può aspettare da Eero Internet Backup?

Amazon non ne ha ancora parlato, ma ha avvertito che "copertura, velocità e affidabilità" varieranno a seconda della connessione di backup.

Quando sarà possibile provare Eero Internet Backup?

Amazon ha dichiarato che Eero Internet Backup sarà disponibile nei "prossimi mesi". Presumibilmente, ciò significa nel quarto trimestre del 2022 o entro la fine dell'anno.

Volete saperne di più?

Consultate l'hub di supporto di Eero per Eero Internet Backup. Potete anche leggere il post sul blog di Eero che annuncia la funzione.

Pocket-lint ha pubblicato ulteriori informazioni sull'annuale vetrina autunnale di Amazon dedicata all'hardware, nel caso in cui siate interessati anche a questo evento:

