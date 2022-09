Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Blink, il marchio di sicurezza domestica intelligente e conveniente di Amazon, si arricchisce di due nuovi dispositivi per ampliare la gamma.

Il Blink Mini Pan Tilt non è un dispositivo indipendente. Si tratta invece di un supporto da abbinare a una telecamera Blink Mini che consente agli utenti di tenere sotto controllo l'ambiente circostante con maggiore precisione.

Quando è posizionata sul supporto, la videocamera può essere gestita a distanza per eseguire una panoramica a sinistra e a destra e per inclinarsi verso l'alto e verso il basso. Ciò consente di avere una visuale più ampia per l'acquisizione di video, fino a 360 gradi di copertura.

Un Blink Mini può essere collegato al supporto Pan Tilt tramite micro-USB. Può quindi essere posizionato su uno scaffale o su un tavolo. Sarà disponibile anche un supporto a parete opzionale.

Il secondo prodotto è la telecamera Blink Wired Floodlight. Offre video in diretta a 1080p, audio bidirezionale e, per illuminare un giardino o un viale quando rileva un movimento, 2600 lumen di illuminazione a LED. Può essere utilizzata con un modulo opzionale Blink Sync Module 2 e un'unità USB per archiviare i filmati a livello locale, oppure con un piano di abbonamento Blink per caricarli sul cloud.

Il Blink Mini Pan Tilt è già disponibile per il pre-ordine, al prezzo di 29,99 dollari per il supporto stesso. In alternativa, è possibile acquistarlo in bundle con una telecamera Blink Mini al prezzo di 59,99 dollari.

La telecamera Blink Wired Floodlight costerà 99,99 dollari quando arriverà nei "prossimi mesi".

Scritto da Rik Henderson.