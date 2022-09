Amazon sta portando la Fire TV sull'Echo Show 15

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato che porterà l'esperienza di Fire TV su Echo Show 15, il più grande dei suoi dispositivi Echo Show.

Amazon afferma che il 70% dei clienti di Echo Show 15 utilizza il dispositivo per guardare contenuti video, quindi ha senso migliorare l'esperienza di guardare la TV.

Ciò significa che sarà possibile aprire la familiare interfaccia di Fire TV e sfogliare i contenuti, senza che l'aspetto sia diverso da quello degli altri dispositivi.

Ciò migliorerà notevolmente l'esperienza di visione dei video, consentendo di aprire una serie di servizi diversi per continuare a guardare ciò che si sta apprezzando altrove.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Potrete scorrere i programmi di Amazon Video che amate, come Jack Ryan o Rings of Power, per guardarli sullo schermo più piccolo.

L'Echo Show 15 è stato lanciato nel 2021, progettato per essere montato a parete e per offrire ai clienti un display più ampio rispetto al precedente Echo Show 10. L'esperienza su grande schermo supporta anche le funzioni di controllo e di controllo del traffico.

L'esperienza del grande schermo supporta anche elementi come le note adesive per lasciare promemoria alla famiglia, mentre una delle caratteristiche più avanzate è la capacità di riconoscere l'utente che si trova di fronte e di accedere al suo account Amazon per personalizzare i contenuti.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Amazon non ha fornito molti dettagli sull'esperienza Fire TV dell'Echo Show 15, ma l'aggiornamento gratuito arriverà a novembre.

Pocket-lint Home Security in associazione con Ezviz. Trovate tutti i contenuti più recenti sul nostro hub.

EZVIZ, leader mondiale nel settore della sicurezza domestica intelligente, si dedica alla creazione di soluzioni di sicurezza di livello superiore basate su video intelligenti, intelligenza artificiale avanzata e infrastruttura cloud. Presente in oltre 130 Paesi, EZVIZ gode della fiducia di milioni di famiglie che apprezzano la protezione visiva e la gioia tangibile offerta dai suoi prodotti.

Scritto da Chris Hall.