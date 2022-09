Il nuovo Echo Dot è più intelligente, contiene più sensori e offre un audio ancora migliore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato la nuova generazione di Echo Dot e Echo Dot with Clock, sostenendo che offriranno un audio migliore.

Sebbene gli altoparlanti abbiano lo stesso aspetto, utilizzando il design sferico lanciato con Echo Dot 4-gen, sono state apportate diverse modifiche per rendere questi altoparlanti compatti i migliori Echo Dot che abbiamo visto finora.

L'audio è stato potenziato e Amazon dichiara che i bassi sono raddoppiati e la distorsione è stata ridotta del 50%. Dovrebbe quindi trattarsi del miglior suono offerto finora da Amazon in un altoparlante compatto.

Anche in questo caso c'è sia l'Echo Dot normale che l'Echo Dot con orologio, che ha subito un miglioramento del display, utilizzando la tecnologia dei micropunti per rendere migliore il display incorporato.

In primo luogo, è abbastanza luminoso da poter essere visto alla luce del giorno, ma è anche in grado di mostrare molte più informazioni, ad esempio quelle relative agli artisti.

Entrambi i nuovi dispositivi sono dotati di sensori. Tra questi c'è un sensore di temperatura, che consente di chiedere ad Alexa quale sia la temperatura e di collegarlo alle routine di Alexa per attivare un ventilatore se fa troppo caldo, ad esempio.

È presente anche un accelerometro, che verrà utilizzato per supportare una maggiore gamma di interazioni con il rubinetto. Questo includerà cose come l'avvio e l'arresto di timer e molto altro ancora.

Per potenziare la rete domestica, Echo Dot può ora fungere anche da nodo Eero, contribuendo a espandere la rete Eero per ridurre i punti morti in casa. In questo modo sarà ancora più facile trasmettere contenuti 4K HDR in tutta la casa.

Questo non è limitato al nuovo Echo Dot: anche i dispositivi Echo 4-gen saranno aggiornati per includere questa tecnologia.

Il nuovo Echo Dot costerà 49,99 dollari, mentre il nuovo Echo Dot con orologio 59,99 dollari.

Nel Regno Unito il prezzo sarà di 54,99 sterline per il nuovo Echo Dot e di 64,99 sterline per l'Echo Dot con orologio.

