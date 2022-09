Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato Halo Rise, un dispositivo per il monitoraggio del sonno che si posiziona sul comodino e tiene traccia delle fasi del sonno della persona più vicina senza che questa debba fisicamente indossare nulla.

Halo Rise è progettato per tracciare il sonno senza telecamere o microfoni, utilizzando invece una serie di sensori e monitorando la frequenza respiratoria, in modo simile al Nest Hub di seconda generazione.

Amazon ha dichiarato che gli algoritmi di Halo Rise saranno in grado di rilevare la presenza di una persona nel letto o di un animale domestico e di includere nel riepilogo solo i dati relativi al sonno. Ci sono anche sensori ambientali integrati che misurano la temperatura e la luce della stanza.

Oltre a offrire un riepilogo delle fasi del sonno, Halo Rise è dotato di una sveglia intelligente per svegliarvi nella fase più leggera del sonno. È disponibile anche una luce di sveglia opzionale, che simula l'alba.

Come ci si potrebbe aspettare, Halo Rise funziona con Alexa, quindi è possibile collegarlo a un dispositivo compatibile con Alexa, come Echo o Echo Dot, per svegliarsi con la propria canzone preferita. È anche possibile chiedere ad Alexa di mostrare il riepilogo del sonno.

Inoltre, Halo Rise si adatta alle routine di sonno personalizzate, come l'abbassamento delle luci, lo spegnimento della TV e l'avvio della meditazione.

È possibile spegnere i sensori del sonno in qualsiasi momento, ma tenendoli accesi Halo Rise vi fornirà un resoconto delle vostre fasi di sonno, tra cui profondo, REM e leggero, oltre a offrirvi spunti per capire perché potreste non dormire bene.

Halo Rise sarà disponibile nel corso dell'anno al prezzo di 139,99 dollari. Verrà fornito con sei mesi di abbonamento ad Halo.

