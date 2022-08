Come trasformare l'Amazon Echo Show in una cornice fotografica digitale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ricordate le cornici digitali? Erano piuttosto popolari una decina di anni fa, ma da allora sono state sostituite da display intelligenti di aziende come Amazon, Google e Facebook. La gamma Echo Show di Amazon, ad esempio, consiste in una serie di display intelligenti che supportano tutti una funzione chiamata Photo Frame. Questa funzione trasforma essenzialmente il vostro Echo Show in una cornice digitale in grado di mostrare tutte le vostre foto con un semplice comando vocale.

Ecco cosa c'è da sapere, tra cui come trasformare l'Echo Show in una cornice digitale e se può visualizzare le foto da Amazon Photos e Facebook o anche quelle caricate dal dispositivo mobile.

Inoltre: Cos'è Alexa e come funziona?

È necessario impostare la funzione "Photo Display" per utilizzare l'Echo Show come cornice digitale e sfruttare la modalità di presentazione a tre case Photo Frame di Amazon. Questo include l'aggiunta di foto e l'utilizzo di comandi.

Per iniziare basta dire "Alexa, imposta il mio Photo Display". In alternativa, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo dell'Echo Show e selezionare Impostazioni > Orologio e Display fotografico. (Per l'Echo Show 5, selezionare Home e Orologio > Orologio e Display foto). Una volta fatto, scegliere una o più fonti per le foto.

È necessario collegare Amazon Photos, Facebook o il dispositivo all'Echo Show e selezionare le foto da visualizzare. È facile e richiede meno di un minuto. Seguite i passaggi qui sotto.

È anche possibile scegliere quali album visualizzare con la funzione Cornice foto di Amazon tramite le impostazioni del dispositivo Echo Show nell'app Alexa. (Scorrere verso il basso fino a Visualizzazione foto e scegliere tra Ricordi quotidiani, Questo giorno, Preferiti, Ricordi e altre opzioni che provengono dall'account Amazon Photos). È anche possibile collegare un account Facebook o caricare immagini dallo smartphone o dal tablet).

Se siete utenti di Amazon Photos, scaricate l'app Amazon Photos e accedete al vostro account. Quindi, andare su Impostazioni > Impostazioni di caricamento > Salva foto. In questo modo tutte le foto del rullino fotografico verranno caricate automaticamente su Amazon Photos.

Sempre all'interno dell'app Amazon Photos, è possibile toccare l'icona Amazon Smile in alto a sinistra della pagina iniziale per accedere al proprio profilo. Da qui, selezionate "Personalizza dispositivi Amazon" e troverete gli smart display compatibili, come gli Echo Show e i Fire TV. Scegliere il dispositivo e selezionare gli album che si desidera visualizzare. Appariranno nella schermata Show. È possibile scorrere le foto a sinistra o a destra o ruotarle automaticamente.

Gestire le foto in Amazon Photos

È possibile utilizzare l'app Alexa per gestire le foto in Amazon Photos (ma per utilizzare questo metodo è necessario aver installato l'app Amazon Photos):

Nell'app Alexa mobile, andare su Impostazioni > Foto > Salvataggio automatico. In Impostazioni di caricamento, toccare Gestisci e attivare il salvataggio automatico. Una volta che le foto sono state salvate su Amazon Photos, è possibile visualizzare gli album su Echo Show.

Per visualizzare le foto dagli album di Facebook, procedere come segue:

Aprire l'app Alexa e andaresu Impostazioni > Foto > Facebook e selezionare Collega account. Seguire i passaggi per abilitare l'abilità Facebook Photos.

Se si desidera inviare le foto del telefono all'Echo Show, è sufficiente aprire l'app Alexa e andare su Altro > Impostazioni > Foto. Quindi, seguite questi passaggi:

Toccare Dispositivi e selezionare l'Echo Show su cui si desidera visualizzare le foto. Toccare Carica foto. È possibile aggiungere solo 10 foto alla volta, ma è possibile farlo più volte. L'album caricato sarà disponibile su tutti i dispositivi Echo Show.

La funzione Photo Frame di Amazon consente di avviare facilmente una presentazione. Tutto ciò che dovete dire al vostro dispositivo Echo Show è:"Alexa, avvia Photo Frame". Si otterrà così una presentazione di tre ore con le foto di Amazon Photos, di Facebook o caricate dal telefono. Per tornare alla schermata iniziale, dire "Vai a casa". È anche possibile scorrere il dito verso il basso e selezionare Home.

È possibile chiedere ad Alexa di mostrare album specifici utilizzando comandi come:

"Alexa, mostra le foto di Questo giorno".

"Alexa, lancia le foto dell'album Escursioni".

"Alexa, dimmi di più su questa foto".

"Alexa, mostra le foto della scorsa estate".

Suggerimento: se volete vedere solo le vostre foto e non gli altri contenuti a rotazione che l'Echo Show può visualizzare, andate su Home > Impostazioni > Contenuto della casa sull'Echo Show e disattivate tutte le opzioni che non volete visualizzare sulla schermata iniziale. Infine, se si utilizza un Echo Show 15, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare Photo Frame per visualizzare le foto a schermo intero.

Photo Frame è disponibile per tutti gli utenti di Echo Show negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Germania, Francia, Italia, Spagna e Australia.

Scritto da Maggie Tillman.