Amazon ha acquistato il produttore di Roomba iRobot per 1,7 miliardi di dollari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sembra che Amazon sia intenzionata ad ampliare il suo portafoglio di prodotti per la casa intelligente con aspirapolvere robot. L'azienda ha annunciato l'acquisizione di iRobot, il produttore della collaudata linea di aspirapolvere robot Roomba.

Con un accordo del valore di circa 1,7 miliardi di dollari, il gigante dell'e-commerce sta aggiungendo alcuni talenti alla sua offerta per la casa intelligente.

Amazon ha parlato di come "...iRobot ha una storia di semplificazione della vita dei clienti con prodotti innovativi per la pulizia della casa. iRobot ha continuato a innovare con ogni generazione di prodotti, risolvendo problemi difficili per aiutare i clienti a recuperare tempo prezioso nelle loro giornate".

Abbiamo sicuramente un'ottima opinione dei vari dispositivi di pulizia iRobot Roomba che abbiamo testato negli ultimi anni. Le macchine per la pulizia capaci non solo aiutano a mantenere la casa pulita, ma lo fanno con un livello di intelligenza tale che non c'è nemmeno bisogno di pensare a ciò che sta accadendo.

Dave Limp, SVP di Amazon Devices, ha riconosciuto la potenza dei dispositivi Roomba e il lavoro svolto da iRobot per realizzare prodotti di pulizia capaci:

"Nel corso di molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e inventivi, dalla pulizia quando e dove i clienti vogliono, evitando gli ostacoli più comuni in casa, allo svuotamento automatico del cestino della raccolta. I clienti amano i prodotti iRobot e sono entusiasta di lavorare con il team iRobot per inventare modi che rendano la vita dei clienti più semplice e piacevole."

Amazon non ha ancora illustrato in dettaglio i suoi piani per iRobot, ma abbiamo già visto gli sforzi di Amazon con Astro, il robot domestico intelligente abilitato ad Alexa. Forse i futuri Roomba avranno Alexa di serie.

Sebbene i cinici possano temere che Amazon abbia ora accesso a una mappa virtuale della vostra casa, siamo curiosi di vedere cosa farà l'azienda con iRobot e quali saranno le prossime mosse. Si legherà a Ring e Thread? Il tempo ce lo dirà.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Chris Hall.