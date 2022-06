Alexa potrebbe un giorno parlare come una persona cara defunta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon sta tenendo la sua conferenza annuale re:Mars sull'apprendimento automatico e l'IA e ha colto l'occasione per parlare di un'interessante tecnologia che sta sviluppando per il suo assistente vocale Alexa.

In mancanza di un'etichetta migliore, ha dimostrato come sarebbe se Alexa potesse imitare la voce delle persone in modo da far sembrare il suo discorso simile a quello di voi stessi o di un parente.

L'idea è stata presentata dal vicepresidente senior di Alexa Rohit Prasad, insieme a un breve filmato di un bambino a cui Alexa legge la voce di un nonno recentemente scomparso.

A seconda del vostro atteggiamento e del vostro istinto, questo potrebbe essere rincuorante e sembrare un ottimo strumento per aiutare le persone a superare il lutto, oppure potrebbe sembrare inquietante e un passo verso una generazione che non riesce a distinguere tra la vita reale e un assistente vocale.

Secondo Engadget, Amazon afferma che l'abilità è in grado di creare un'impronta vocale utilizzando anche solo un minuto di audio della persona in questione, quindi in teoria non è necessario un campione ampio.

Vale la pena di precisare che Amazon non ha dichiarato che questa abilità sarà effettivamente disponibile per gli utenti né ha fissato una sorta di tempistica per il rilascio, ma il fatto che abbia fatto abbastanza lavoro per mostrare la tecnologia suggerisce che potrebbe finire per essere più di una semplice demo.

