Il videocitofono Blink è ora disponibile nel Regno Unito a partire da meno di 50 sterline

(Pocket-lint) - È ora possibile acquistare il videocitofono Blink nel Regno Unito.

Uscito negli Stati Uniti nell'ottobre dello scorso anno, il conveniente sistema di campanello intelligente del marchio Blink, di proprietà di Amazon, verrà ora spedito anche ai clienti della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

È disponibile in bianco o nero e può essere utilizzato sia in modalità wireless che via cavo.

Come i più costosi campanelli Ring, sempre di Amazon, è possibile ricevere notifiche e avvisi quando qualcuno si presenta alla porta.

Si collega a un'app Blink dedicata e può essere collegato a una suoneria domestica Blink per informare la famiglia quando qualcuno preme il cicalino.

Se si è iscritti al piano di abbonamento Blink, è possibile registrare, salvare e condividere gli eventi nel cloud. In alternativa, collegando un modulo opzionale Blink Sync Module 2 e un'unità USB è possibile salvare le registrazioni a livello locale.

Il campanello funziona con due batterie AA e Blink dichiara che può durare fino a due anni senza doverle sostituire (se abbinato al Blink Sync Module 2).

Può essere utilizzato anche con Alexa, quindi può essere abbinato a un dispositivo Echo o Fire TV e controllato con la voce. La Blink Home Skill consente inoltre al dispositivo Alexa di ricevere notifiche dal campanello.

Il campanello video Blink è ora disponibile su Amazon.

Scritto da Rik Henderson.