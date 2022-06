Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon si sente in festa per il Giubileo di Platino della Regina e ha aggiornato Alexa con un quiz a tema chiamato "Quanto sono reale?", nuove domande di curiosità reali e persino nuove frasi per imparare il galateo del tè.

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta è un evento che dura da 70 anni. I festeggiamenti inizieranno il 2 giugno e proseguiranno fino al 5 giugno, in onore della Regina Elisabetta II e del suo storico regno. Divenuta monarca nel 1952, ha superato la Regina Vittoria e si è aggiudicata il titolo di monarca più longevo del Regno Unito e di primo monarca britannico a celebrare un Giubileo di platino. Per la 96enne regina sono previste parate, concerti e attività commemorative come il quiz reale di Amazon, trivia e consigli per il tè per gli utenti di Alexa.

Ecco come accedere e utilizzare le nuove funzioni di Alexa a tema Giubileo di Platino.

Il quiz è stato curato da un esperto reale. Descrivendo l'argomento, Amazon ha detto che "se sei un tifoso dell'Arsenal o parli francese, potresti avere più cose in comune con i residenti di Buckingham Palace". Per sapere quanto siete reali, basta chiedere ad Alexa "Quanto sono reale?" su un Echo o un dispositivo abilitato ad Alexa.

Oltre al nuovo quiz, Alexa ha nuove conoscenze di curiosità reali. Può anche dirvi come pronunciare correttamente "scone" una volta per tutte.

Per iniziare, basta porre ad Alexa le seguenti domande:

Alexa, come si pronuncia "scone"?

Alexa, parla come la Regina

Alexa, canta l'inno nazionale

Alexa, conosci la Regina?

Alexa, quanti anni ha la Regina?

Alexa, quanti corgis ha la Regina?

Alexa, la Regina ha bisogno di un passaporto?

Alexa, quando la Regina Elisabetta ha sposato il Principe Filippo?

Alexa, quando è il compleanno della Regina?

Alexa, qual è il cognome della famiglia reale?

Amazon ha dichiarato che Alexa è stata "aggiornata in modo regale" con l'aiuto dello specialista di galateo William Hanson e dell'ex chef della Regina, Darren McGrady. Ora è possibile ricevere consigli sul galateo del tè da entrambi. Quando porrete ad Alexa determinate domande, vi aiuteranno a "rispettare il corretto galateo del tè pomeridiano e a celebrare il Giubileo in modo autenticamente britannico".

In un comunicato stampa, McGrady ha descritto l'importanza del tè per la Regina.

"Secondo la mia esperienza, la Regina gradisce un tè pomeridiano completo di panini e pasticcini. Due tipi di panini, spesso prosciutto inglese York con senape inglese e cetriolo, con la pelle rimossa e inviata alle cantine reali per guarnire il Pimm's". Per quanto riguarda gli scones, ha detto che alla Regina piacciono "un giorno semplici e un giorno con l'uvetta ripiegata".

Inoltre, piccoli pasticcini come le tartellette ai lamponi e una "torta al taglio" (una torta di cui può tagliare una fetta) con miele e panna, torta alla frutta, pane alla banana o la sua torta al cioccolato preferita", ha aggiunto McGrady. "Il tutto innaffiato da una deliziosa tazza fumante di tè Earl Grey".

Per imparare il corretto galateo del tè, ponete ad Alexa le seguenti domande:

Alexa, devo mettere prima la crema o la marmellata su una focaccia?

Alexa, qual è il modo corretto di pronunciare "scone"?

Alexa, qual è il modo corretto di tenere in mano una tazza di tè?

Alexa, come si prende il tè del pomeriggio come la Regina?

Alexa, qual è il modo corretto di mescolare una tazza di tè?

Alexa, qual è il modo corretto di mangiare i panini durante il tè del pomeriggio?

Pocket-lint ha un'intera guida su Alexa, completa di suggerimenti e trucchi.

Scritto da Maggie Tillman.