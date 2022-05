Alexa ha una sua canzone all'Eurovision: ecco come ascoltarla

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Alexa sia entrata nello spirito dell'Eurovision proprio come tutti noi, e ha persino la sua canzone dell'Eurovision.

Amazon ha esteso la funzione anche a tutti i dispositivi abilitati ad Alexa, per cui basta dire "Alexa, canta la tua canzone dell'Eurovision" e lei lo farà.

Come canzone, dal punto di vista del testo, è una delle opere più squisitamente realizzate di tutti i tempi.

Scherziamo, ovviamente. È un'assurdità. Vedi il testo qui sotto:

"Bingo bango bongo

Ascolta la mia canzone

Vieni a cantare con me

Bingo bango bongo

Canta per tutta la notte-o

E non potrai sbagliare

Bingo bango bongo

Boom!"

L'orecchiabile jingle è disponibile da oggi, giusto in tempo per la finale dell'Eurovision Song Contest che si terrà nel fine settimana. Per saperne di più su come seguire la trasmissione in diretta, cliccate qui.

Per chi non lo sapesse, l'Eurovision Song Contest è uno degli eventi televisivi più attesi ogni anno in Europa e si svolge ogni anno dal 1956.

L'anno scorso la competizione è stata vinta da un gruppo rock italiano chiamato Måneskin, il che significa che quest'anno la competizione sarà ospitata in Italia.

La finale prenderà il via questo sabato alle 21.00 CEST/8.00 BST e proseguirà per un bel po' di ore prima di scoprire il vincitore di quest'anno. E se non l'avete mai visto prima, sintonizzatevi, è molto divertente.

Scritto da Cam Bunton.