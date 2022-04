Alexa ti dirà quando il tuo campanello rileva una persona o un pacco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alexa sta diventando di nuovo un po' più intelligente - Amazon sta attivando una funzione per permettere al suo assistente intelligente di notificarti se il tuo campanello intelligente rileva una persona o un pacco fuori dalla porta di casa, rendendo più facile ottenere avvisi attraverso diversi altoparlanti e sistemi.

Purtroppo questo non è un workaround software folle, nel senso che il vostro campanello dovrà ancora essere in grado di rilevare persone e pacchetti e distinguerli, cosa che non tutti possono gestire, mentre i dispositivi Ring di Amazon bloccano la funzione dietro un abbonamento.

Il cambiamento significherà che è possibile ottenere una notifica o un avviso da qualsiasi dispositivo Alexa, sia esso il telefono o un altoparlante intelligente, e si può personalizzare questi come si vuole.

Ancora più utile, è possibile impostare le routine di Alexa utilizzando gli avvisi, in modo che si potrebbe avere una luce esterna si accende se qualcuno è fuori la parte anteriore della vostra casa, o avere la porta d'ingresso si blocca se una consegna arriva.

La nuova capacità dovrebbe essere attiva oggi per gli utenti Alexa, almeno per il rilevamento delle persone, su tutte le telecamere Ring e su tutte le telecamere che hanno la certificazione "Work with Alexa".

Il rilevamento dei pacchi è un po' più complicato e funzionerà su una gamma più limitata di telecamere, come il Ring Video Doorbell Pro 2.

Scritto da Max Freeman-Mills.