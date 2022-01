Amazon Alexa è inattivo?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - AGGIORNAMENTO (09:30 del 21 gennaio 2022): Alexa sembra essere di nuovo attivo e funzionante.

STORIA PRECEDENTE SOTTO...

Il servizio Alexa di Amazon sembra non funzionare.

Diversi membri del team Pocket-lint hanno notato che i dispositivi Amazon Echo non funzionano correttamente oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Parlando in un Echo, ad esempio, ne risponde un altro nella stessa famiglia. Se funziona, è così.

A volte il dispositivo si blocca sulla luce di ascolto blu o dice "qualcosa non va". A volte progredisce con il tuo comando un minuto o due dopo.

Sta succedendo ad alcuni di noi in luoghi diversi e su diversi provider di banda larga, quindi non sembra essere un problema con la connettività Internet. Alexa sta anche inciampando su dispositivi non Echo che lo supportano, come la soundbar e gli altoparlanti Sonos Arc.

Amazon deve ancora fare un annuncio ufficiale.

Il problema sembra essere iniziato intorno alle 7:00 GMT, con downdetector che mostra picchi di reclami su Alexa e Amazon Web Services.

Allo stato attuale, i siti di vendita al dettaglio di Amazon sono ancora disponibili. Non disponiamo ancora della piattaforma di cloud gaming Amazon Luna nel Regno Unito, quindi non so se anche questa sia attualmente interessata.

Abbiamo contattato Amazon per scoprire quale potrebbe essere il problema e ti terremo aggiornato con ulteriori notizie sui problemi.

Scritto da Rik Henderson.