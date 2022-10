Amazon Astro: Prezzo, caratteristiche, data di uscita e tutto quello che c'è da sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha rivelato un robot chiamato Astro durante l'evento hardware di settembre 2021. In quell'occasione, l'azienda ha dichiarato di ritenere che tra cinque o dieci anni ogni casa avrà un robot. Ha descritto Astro come un "nuovo tipo di robot domestico che integra Alexa, hardware avanzato, software, computer vision e AI". Ha anche dotato Astro di quello che definisce un "personaggio unico", che include suoni, occhi sul display e ruote per muoversi. Astro ricorda un po' WALL-E, ma è costruito su Fire OS e Linux, il che lo rende più un tablet Fire su ruote.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Astro.

Quanto costa Amazon Astro?

Astro costa attualmente 999,99 dollari e include sei mesi di prova di Ring Protect Pro. Si prevede che il prezzo salga a 1.449,99 dollari una volta che il prodotto sarà distribuito su larga scala.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quando sarà disponibile Amazon Astro?

Astro è attualmente disponibile per l'acquisto solo su invito negli Stati Uniti.

Come ottenere Amazon Astro

È possibile richiedere un invito per ottenerlo da Amazon US.

A differenza di altri prodotti su Amazon, è necessario eseguire un paio di passaggi aggiuntivi per avviare il processo di acquisto. Accedere al proprio account Amazon e andare alla pagina Amazon Astro. Sul lato destro della pagina selezionare Richiedi un invito. Verrà quindi visualizzata una pagina di sondaggio. Per completare la richiesta è necessario rispondere a tutte le domande. Se Amazon vi seleziona, riceverete un invito ad acquistare Astro e potrete tornare alla pagina di vendita del prodotto per completare l'acquisto. Il robot ha quantità limitate e non tutte le richieste saranno accolte.

Astro è considerato un dispositivo Day One Edition. Amazon rilascia le prime versioni dei suoi dispositivi Day One per raccogliere feedback che possono influenzare lo sviluppo futuro e le idee sui prodotti.

Leggi: Cosa sono i dispositivi Amazon Day One Edition?

Quali sono le caratteristiche di Amazon Astro?

Durante l'evento hardware del 2022 settembre, Amazon ha aggiornato Astro - che non è ancora ampiamente disponibile - con nuove funzionalità. Leggete qui sotto per vedere le caratteristiche principali di Astro.

Telecamera periscopica

Astro è dotato di una telecamera a periscopio, con la quale è possibile vedere attraverso i suoi "occhi". Immaginate di essere fuori casa e di voler controllare se avete lasciato la stufa accesa o l'arricciacapelli in bagno: grazie all'app inclusa, potrete farlo e potrete inviare Astro a controllare "stanze specifiche, cose, persone e persino animali domestici", ha dichiarato Amazon.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

La telecamera si trova su un'asta retrattile, quindi può essere utilizzata per vedere le cose in alto e in basso.

Ring Protect Pro e Virtual Security Guard

È possibile combinare Astro con il programma Ring Protect Pro di Amazon per ottenere un'esperienza di monitoraggio della casa senza precedenti. "Quando non ci siete, potete usarlo per pattugliare proattivamente la vostra casa, indagare sulle attività e inviarvi notifiche quando rileva qualcosa di insolito", secondo Amazon. Avrete anche la possibilità di salvare i video di potenziali casi nel vostro account Ring.

Astro si sta muovendo anche al di fuori delle mura domestiche, per gentile concessione del servizio Virtual Security Guard di Ring, che già consente ad agenti in carne e ossa di monitorare le telecamere delle abitazioni e delle piccole imprese abbonate. Ora Astro lavorerà con questo servizio nell'ambito di un programma pilota per le piccole e medie imprese. Tutto ciò che Astro vede mentre pattuglia i terreni, lo vedranno anche gli agenti in carne e ossa, che risponderanno di conseguenza se qualcosa sembra andare storto. Affinché l'integrazione funzioni, i proprietari delle aziende hanno bisogno di Ring Alarms e di un abbonamento a Ring Protect Pro.

Monitoraggio di anziani, animali domestici e porte

Ci sono altri casi d'uso per Astro.

Amazon ha menzionato la possibilità di chiamare i propri genitori che possiedono un Astro, e il dispositivo andrà a cercarli per consegnare la chiamata. Infatti, se state facendo una videochiamata, Astro si muoverà con voi in tutta la casa. Un altro trucco interessante, se si utilizza Astro per monitorare un genitore o un parente anziano, è la possibilità di impostare una routine che invia un messaggio quando la persona amata si alza e si aggira per la casa.

Grazie ai nuovi aggiornamenti del software che saranno disponibili alla fine del 2022, Astro può anche eseguire programmi automatici per aggiornarvi sui vostri animali domestici o se avete lasciato aperta una finestra o una porta. Il robot può inviare notifiche con foto o video di animali domestici durante un incontro. Ma Astro non invierà messaggi al proprietario di un animale domestico più di una volta in un periodo di 5 minuti. È inoltre possibile personalizzare la frequenza delle ronde di Astro.

Per monitorare le porte e le finestre di casa, Astro imparerà a conoscere la posizione di ciascuna di esse seguendovi per tutta la casa e annotandole quando le indicherete ad Astro. Il robot di Amazon imparerà anche a riconoscere l'aspetto della porta o della finestra quando è chiusa o aperta e chiederà all'utente se ha capito bene quando lo avvertirà di una porta aperta in futuro, per migliorare il suo apprendimento.

Funzioni per la privacy

Se siete preoccupati per la privacy, potete sempre impostare delle zone fuori limite per designare le aree in cui non volete che Astro vada. Dispone anche di una funzione "non disturbare". Astro è inoltre dotato di processori AI che consentono l'edge computing per molte attività. Ciò significa che, in teoria, molti dati e informazioni saranno elaborati localmente su Astro e non inviati al cloud, dove potrebbero essere accessibili.

Area compartimenti

Astro ha un'area per gli scomparti. È in grado di trasportare 4,4 libbre (2 kg) di carico. È presente una porta USB-C da 15 watt che può essere utilizzata anche per ricaricare il telefono.

Abilitato ad Alexa

Infine, Astro può fare le cose tipiche di qualsiasi dispositivo Echo abilitato ad Alexa. È dotato di Alexa, quindi è possibile utilizzarlo per accedere a musica, notizie, podcast e timer.

Volete saperne di più?

Amazon ha un intero hub di supporto per Astro, se si vuole approfondire il funzionamento di questo robot.

Scritto da Maggie Tillman.