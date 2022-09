Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon terrà il suo evento annuale autunnale a un anno esatto dalla presentazione dell'hardware del 2021. L'anno scorso il nuovo prodotto di punta è stato Astro, il suo assistente robotico. L'azienda ha anche presentato Echo Show 15, Amazon Glow e un drone volante Always Home Cam. Sebbene Amazon non abbia rivelato cosa possiamo aspettarci quest'anno, si può presumere che, oltre ainuovi Echo, siano previsti dispositivi innovativi e fuori dal comune.

Quando si terrà l'evento Amazon di settembre 2022?

Amazon organizzerà un evento hardware il 28 settembre 2022 alle 12:00 ET, ha dichiarato l'azienda ai media. Ecco l'orario dell'evento nelle principali città del mondo:

New York: 28 settembre 2022 alle 12:00

28 settembre 2022 alle 12:00 San Francisco: 28 settembre 2022 alle 9:00

28 settembre 2022 alle 9:00 Londra: 28 settembre 2022 alle 17.00

28 settembre 2022 alle 17.00 Parigi : 28 settembre 2022 alle 18.00

: 28 settembre 2022 alle 18.00 Berlino : 28 settembre 2022 alle 18.00

: 28 settembre 2022 alle 18.00 Hong Kong: 29 settembre 2022 alle 12.00

È possibile seguire online l'evento Amazon di settembre 2022?

Sì, sarà un evento completamente virtuale. Pocket-lint inserirà qui un video dell'evento non appena sarà disponibile, proprio come abbiamo fatto l'anno scorso.

Cosa aspettarsi dall'evento di settembre 2022 di Amazon?

Amazon ha dichiarato che utilizzerà il suo evento annuale autunnale per condividere notizie sui suoi ultimi "dispositivi, caratteristiche e servizi". Non ci sono state fughe di notizie importanti su cosa aspettarsi da Amazon quest'anno in termini di nuovo hardware, quindi diamo un'occhiata più da vicino a ciò che l'azienda ha annunciato l'anno scorso per capire meglio i tipi di nuovi prodotti e aggiornamenti che potrebbe discutere durante lo show.

Se volete guardare l'intero evento del 2021, potete vederlo qui sotto.

Cosa ha annunciato Amazon l'anno scorso?

Amazon ha annunciato una serie di nuovi prodotti, tra cui hardware innovativi e aggiornamenti di dispositivi esistenti. Per un riepilogo completo, vedere di seguito.

Termostato intelligente Amazon

Amazon vuole aiutarvi a controllare il riscaldamento di casa rendendo i termostati intelligenti più accessibili e, a 59,99 dollari, il termostato intelligente è sicuramente economico. È costruito da Honeywell, quindi si sa che funzionerà con tutto, e naturalmente si può controllare con Alexa.

Echo Show 15

Per portare l'Echo Show in una nuova direzione, Amazon ha annunciato una nuova versione da parete chiamata Echo Show 15, con un display da 15,6 pollici. Può essere montato in verticale o all'orizzonte, offre tutte le abilità di Alexa, dispone di una fotocamera per le chiamate e di un'interfaccia utente personalizzata, meglio progettata per ruotare intorno alla famiglia, comprese le note adesive per lasciare promemoria alla famiglia.

Amazon Kids+

Amazon Kids+ ha ricevuto un'intera gamma di contenuti aggiuntivi, in quanto Amazon cerca di espandere le sue offerte di abbonamento.

Ehi Disney

Amazon ha collaborato con Disney per lanciare Hey Disney, un compagno basato su Disney per l'Echo Show, che sarà possibile trovare nelle camere dei resort Disney. Si tratta di un'innovazione dell'utile Echo Show di Amazon, che sblocca l'accesso ai contenuti Disney e funge da assistente vocale per la stanza d'albergo. C'è anche un supporto per Topolino.

Amazon Glow

Restando in tema di bambini, Amazon ha presentato una nuova esperienza interattiva per i più piccoli basata su un nuovo dispositivo chiamato Glow. Glow integra un display da 8 pollici, una fotocamera e un proiettore che gli consentono di proiettare paesaggi di gioco su una superficie. Questo permette alle famiglie di interagire: la protezione significa che i bambini possono giocare, mentre i familiari fuori casa possono interagire tramite la telecamera. In pratica, si tratta di un gioco a distanza.

Vista Halo

Halo View è un'evoluzione del tracker Halo di Amazon, ma ora è dotato di un display che consente di offrire maggiore interazione e feedback. Anche se il nuovo fitness tracker piacerà ad alcuni, l'offerta di Amazon per il fitness è stata ampliata da Halo: gli abbonati hanno accesso a Halo Fitness - un po' come Fitness+ di Apple con allenamenti guidati - e a Halo Nutrition, un programma di pasti che può essere alimentato dalla lista della spesa di Amazon.

Ring Always Home Cam

Abbiamo visto che Always Home Cam di Ring, la videocamera drone per la vostra casa, è stata annunciata nel 2020, ma in realtà ha aperto le ordinazioni l'anno scorso.

Ring Alarm Pro

Rimanendo in tema di sicurezza domestica, c'è il Ring Alarm Pro che ora è integrato con Eero per garantire sempre una buona connessione. Questo sistema modulare mette in sicurezza la casa e offre una nuova funzione chiamata Ring Edge, che consente di memorizzare localmente tutti i video acquisiti, anziché inviarli al cloud.

Ring ha anche annunciato il rilevamento di pacchetti e avvisi di eventi personalizzati, utilizzando l'intelligenza artificiale addestrata, in arrivo su un paio di dispositivi Ring. C'è anche il Ring Virtual Security Guard, un servizio di sottoscrizione monitorato in cui qualcun altro può controllare gli avvisi di Ring per vedere se c'è un problema e quindi intervenire, ad esempio parlando con gli intrusi.

Amazon Astro

Infine, arriviamo al robot di Amazon: Astro. Potrebbe sembrare un aspirapolvere con un tablet attaccato, ma in realtà non è un aspirapolvere. Tuttavia, utilizza molte delle stesse capacità per navigare autonomamente nella vostra casa. È una sorta di compagno di casa itinerante, in grado di perlustrare l'abitazione e di fornire una visione dal vivo, di effettuare videochiamate e di disporre persino di una telecamera estensibile, in modo da poter guardare gli oggetti più alti, ad esempio per vedere se avete spento la stufa.

Cosa possa fare in pratica rimane un mistero, ma ha un portabicchieri sul retro, quindi può almeno consegnare la birra. Questo deve valere 999 dollari.

