Alexa Bluetooth: Come utilizzare Amazon Echo come altoparlante Bluetooth

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli anni precedenti agli altoparlanti intelligenti sembrano ormai un lontano ricordo. Amazon Echo - per molte persone - è diventato il modo predefinito di ascoltare la musica per molti consumatori, e questo significa che i giorni in cui ci si accoppiava manualmente a un altoparlante Bluetooth alimentato a batteria sono ormai alle spalle.

Grazie ad Amazon, negli ultimi anni gli altoparlanti intelligenti sono diventati di gran moda. Che si tratti di ascoltare musica in più stanze, di impartire comandi vocali per la casa intelligente o semplicemente di impostare il timer mentre si cucina, sono molte le cose che possono fare.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12855923

Sebbene tutte le funzioni ad attivazione vocale siano fantastiche, a volte è necessario collegarsi a un normale altoparlante Bluetooth. A volte questo metodo è più comodo, soprattutto se si vuole riprodurre un file presente sul telefono. Fortunatamente, Echo fa anche questo. In questa guida vi mostreremo come collegarlo dal telefono per utilizzarlo come altoparlante Bluetooth.

Vi mostreremo anche come collegare Echo a un altro dispositivo audio Bluetooth, utile se avete un Echo Dot più piccolo e/o se avete uno stereo Bluetooth molto più potente da cui preferite ascoltare l'audio. Ma prima, collegare il telefono...

Preparare il telefono

Prima di fare qualsiasi cosa con l'altoparlante Echo, assicuratevi che il Bluetooth del vostro telefono sia attivo e che vi troviate nella schermata di accoppiamento Bluetooth.

Su iPhone:

Aprire Impostazioni > Bluetooth

Attivare il Bluetooth (se non lo è già)

Scorrere fino in fondo, dove è scritto "Altri dispositivi".

Su Android (la procedura varia leggermente a seconda del produttore):

Aprire Impostazioni > Connessioni > Bluetooth

Attivare il Bluetooth (se non lo è già)

Toccare "Scansione" o "Accoppiamento di un nuovo dispositivo" (a seconda della versione di Android in uso).

Ora sul telefono, l'elenco mostrerà automaticamente tutti i dispositivi vicini che sono in modalità di accoppiamento.

Dite ad Alexa di accoppiarsi

Ora è il momento di usare le abilità intelligenti di Amazon Echo. Basta dire "Alexa, accoppia" o "Alexa, Bluetooth on" e il dispositivo dovrebbe iniziare a pulsare la sua luce blu e a cercare.

Una volta fatto questo, l'Echo dovrebbe apparire nell'elenco sullo schermo del telefono. Toccate il suo nome nell'elenco e confermate l'associazione. Ora siete connessi e qualsiasi musica o audio proveniente dal vostro telefono verrà riprodotto attraverso l'Echo come se fosse un normale altoparlante Bluetooth.

Ora, ogni volta che vorrete connettervi a quel particolare telefono dal vostro Echo, potrete semplicemente dire "Alexa, connettiti a [nome del dispositivo]" o "Connettiti al mio telefono" e il telefono lo farà.

Per disconnettersi, basta selezionare manualmente l'opzione di disconnessione dal menu Bluetooth del telefono. Oppure dire "Alexa, disconnettiti dal mio telefono".

Utilizzare il Bluetooth di Echo per collegarsi a un altro altoparlante, a uno stereo o a delle cuffie

Se disponete di un sistema audio Bluetooth dal suono migliore e volete utilizzarlo per riprodurre l'audio dal vostro Echo, potete farlo anche voi. Oppure, se volete collegare delle cuffie Bluetooth al vostro Echo, anche questa è una possibilità. Basta seguire questi semplici passaggi:

Assicuratevi che la modalità di accoppiamento dell'altoparlante/stereo/cuffie Bluetooth sia attiva.

Aprire l'app Amazon Alexa sul telefono

Trovare "Dispositivi" e toccare "Echo e Alexa".

Ora toccare il dispositivo Echo specifico che si desidera utilizzare

Sotto "Connessioni Bluetooth" toccare "Connetti un dispositivo".

Ora il vostro altoparlante/sistema audio o le vostre cuffie dovrebbero comparire nell'elenco sullo schermo. Toccate il sistema a cui volete collegarvi e ora il vostro Echo è collegato in modalità wireless a un dispositivo audio esterno.

Per ricollegarlo in qualsiasi momento, potete usare il comando vocale "Alexa, connettiti al mio altoparlante" e il dispositivo lo farà automaticamente. Per disconnettersi, dire "Alexa, disconnettiti dal mio altoparlante".

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Chris Hall.