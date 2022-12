Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che potete usare Alexa per chiamare e mandare messaggi agli altri?

La funzione di chiamata e messaggistica di Amazon Alexa consente di effettuare e ricevere chiamate e inviare messaggi tra i dispositivi Echo, l'app Amazon Alexa per iOS e Android e i tablet Fire. È un modo interessante per contattare familiari e amici. La parte migliore? La funzione è completamente gratuita e funziona tramite Wi-Fi sulla maggior parte dei dispositivi Echo e anche nelle app Alexa.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su di essa e sul suo funzionamento.

Cosa sono le chiamate e i messaggi di Alexa?

La funzione gratuita è stata introdotta per la prima volta sull'Amazon Echo Show originale, ma Amazon ha esteso questa funzionalità ad altri dispositivi Echo e Alexa, sviluppando così quello che oggi chiamiamo "Alexa calling" o "Alexa calling and messaging". Funziona con i dispositivi Echo compatibili, con l'app Alexa e con i tablet Fire.

Non solo è possibile effettuare una chiamata, ma anche lasciare un messaggio vocale o inviare un messaggio di testo. L'aspetto migliore di questa funzione è che è gratuita perché funziona tramite Wi-Fi (o dati mobili sul telefono), quindi non è necessario investire in un piano telefonico.

Come funziona la chiamata Alexa?

È necessario un account Amazon e l'app Alexa su un dispositivo con sistema operativo Android 6.0 (o superiore), iOS 11.0 (o superiore) o su un tablet Android Fire. Tutto deve essere configurato tramite l'app Alexa, dove si trova la scheda Comunica.

Una volta impostato tramite l'app Alexa, sarà possibile utilizzare il servizio su tutti i dispositivi Echo e Alexa, a condizione che sia abilitato su ogni singolo dispositivo, come avviene di default.

È possibile sincronizzare l'app Alexa con i contatti sullo smartphone, consentendo così ad Alexa di chiamare i numeri di telefono: ad esempio, è possibile chiamare dall'Echo a un telefono cellulare. In alternativa, è possibile utilizzare Alexa per chiamare altri dispositivi Echo dei propri contatti. Se non si sincronizzano i contatti, è possibile utilizzare Alexa solo per contattare altri dispositivi Echo o Alexa a cui si è registrati, ad esempio un sistema citofonico.

Tipi di chiamate

È possibile effettuare i seguenti tipi di chiamate:

Chiamate da Alexa ad Alexa: Effettuare e ricevere chiamate tra dispositivi Echo compatibili (o l'app Amazon Alexa, per saperne di più). È possibile raggiungere chiunque dall'elenco dei contatti del telefono cellulare che abbia un dispositivo Echo compatibile e che si sia iscritto ad Alexa Calling.

Effettuare e ricevere chiamate tra dispositivi Echo compatibili (o l'app Amazon Alexa, per saperne di più). È possibile raggiungere chiunque dall'elenco dei contatti del telefono cellulare che abbia un dispositivo Echo compatibile e che si sia iscritto ad Alexa Calling. Chiamate da cellulare o da rete fissa: È possibile chiamare la maggior parte dei numeri di cellulare o di rete fissa nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico da un dispositivo Echo compatibile, utilizzando Alexa per raggiungere i numeri supportati salvati nell'elenco dei contatti del telefono cellulare, oppure pronunciando il numero che si desidera chiamare.

È possibile chiamare la maggior parte dei numeri di cellulare o di rete fissa nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico da un dispositivo Echo compatibile, utilizzando Alexa per raggiungere i numeri supportati salvati nell'elenco dei contatti del telefono cellulare, oppure pronunciando il numero che si desidera chiamare. Chiamata tramite app Alexa: Con l'app Amazon Alexa sullo smartphone Android o iOS (non disponibile su tablet), è possibile effettuare chiamate a numeri di cellulare o di rete fissa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In questo modo è possibile effettuare e ricevere chiamate tra tutti i contatti del telefono che dispongono dell'app Alexa o di un dispositivo Echo compatibile e che hanno sottoscritto l'abbonamento ad Alexa Calling and Messaging.

Con l'app Amazon Alexa sullo smartphone Android o iOS (non disponibile su tablet), è possibile effettuare chiamate a numeri di cellulare o di rete fissa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In questo modo è possibile effettuare e ricevere chiamate tra tutti i contatti del telefono che dispongono dell'app Alexa o di un dispositivo Echo compatibile e che hanno sottoscritto l'abbonamento ad Alexa Calling and Messaging. Chiamate internazionali: È possibile effettuare e ricevere chiamate internazionali tra dispositivi Echo compatibili e l'app Amazon Alexa. Basta assicurarsi che il contatto che si desidera raggiungere si trovi in un luogo che supporta anche Alexa Calling, che abbia sottoscritto Alexa Calling e Messaging e che sia presente nell'elenco dei contatti dell'app Amazon Alexa.

È possibile effettuare e ricevere chiamate internazionali tra dispositivi Echo compatibili e l'app Amazon Alexa. Basta assicurarsi che il contatto che si desidera raggiungere si trovi in un luogo che supporta anche Alexa Calling, che abbia sottoscritto Alexa Calling e Messaging e che sia presente nell'elenco dei contatti dell'app Amazon Alexa. Chiamate di gruppo: Nell'app Alexa è possibile impostare gruppi di chiamata con un massimo di sette persone, in modo da poterli chiamare direttamente.

Nota: Alexa non supporta le chiamate ai numeri di emergenza ("911"), ai numeri a tariffa maggiorata (numeri "1-900"), ai numeri a tre cifre o ai codici di composizione abbreviata, ai numeri internazionali (al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Messico) e ai numeri di composizione per lettera ("1-800-FLOWERS").

Impostare le chiamate con Alexa

Per iniziare a chiamare Alexa per la prima volta, è necessario registrarsi:

Aprire l'app Amazon Alexa (sul telefono iOS o Android compatibile). Aprire la scheda Comunica dal menu in basso. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire e verificare i dati del telefono.

Alexa utilizza la rubrica del telefono per trovare le persone conosciute che hanno l'app Amazon Alexa con Alexa Calling abilitata, in modo da poterle chiamare anche in questo modo.

Per aggiungere o modificare i contatti per Alexa Calling, aggiornare la rubrica locale del telefono e poi aprire l'app Amazon Alexa. I contatti della rubrica che utilizzano anche Alexa Calling appariranno automaticamente nell'elenco "Contatti" dell'app, con gli stessi nomi della rubrica.

È possibile sincronizzare automaticamente la rubrica del telefono, oppure aggiungere manualmente i contatti, bloccarli, aggiungere gruppi o limitare l'accesso ai contatti preferiti, se questi sono stati designati come tali nella rubrica.

Effettuare e ricevere chiamate utilizzando un Echo

Per avviare una chiamata da un dispositivo Echo compatibile, basta chiedere ad Alexa di chiamare per nome la persona o il gruppo che si desidera raggiungere. È necessario pronunciare il nome esattamente come appare nell'app Alexa. Quando si chiama qualcuno, squillerà la sua app Alexa e il suo dispositivo Echo, ma è possibile specificare di effettuare chiamate a un numero di cellulare, ad esempio. Alexa confermerà la persona da chiamare prima di inoltrare la chiamata.

È anche possibile comporre direttamente i numeri, pronunciando ogni cifra (compreso il prefisso) del numero che si desidera chiamare. Ricordate che Alexa utilizza i profili vocali per determinare chi sta effettuando una chiamata. Se avete un profilo vocale e Alexa è in grado di riconoscere la vostra voce, viene utilizzato automaticamente l'elenco dei contatti.

È possibile chiamare un contatto anche attraverso l'app Alexa. È sufficiente selezionare l'icona Comunica nella schermata iniziale, quindi toccare l'icona Contatti nell'angolo superiore e toccare un contatto. A questo punto è possibile effettuare la chiamata.

Tutte le chiamate o i messaggi in arrivo vengono trasmessi anche all'app Alexa e ai dispositivi Echo. I dispositivi Echo emettono un allarme e annunciano chi sta chiamando, mentre l'app Alexa invia una notifica. Basta dire "Rispondi" o rispondere dal telefono per accettare la chiamata. In alternativa, è possibile dire "Ignora" o ignorare la chiamata dal telefono. Sui dispositivi dotati di schermo, sono presenti anche i pulsanti di accettazione o rifiuto sullo schermo. Quando si desidera terminare una chiamata, è possibile dire "Riaggancia" o toccare il pulsante di fine chiamata sul telefono.

Mentre è attiva una chiamata, le luci del dispositivo Echo si illuminano di verde.

Ecco alcuni comandi Alexa che potete pronunciare:

Effettuare una chiamata a un altro dispositivo Echo: "Alexa, chiama [Corey]" o "Alexa, chiama la mia [Famiglia]".

"Alexa, chiama [Corey]" o "Alexa, chiama la mia [Famiglia]". Effettuare una chiamata a un numero di cellulare o di rete fissa salvato tra i contatti: "Alexa, chiama il cellulare di [John]" o "Alexa, chiama [Chris] sul telefono di casa" o "Alexa, chiama [Brandon] al lavoro" o "Alexa, chiama l'ufficio di [Mamma]".

"Alexa, chiama il cellulare di [John]" o "Alexa, chiama [Chris] sul telefono di casa" o "Alexa, chiama [Brandon] al lavoro" o "Alexa, chiama l'ufficio di [Mamma]". Comporre un numero di cellulare o di rete fissa: "Alexa, chiama [numero]".

"Alexa, chiama [numero]". Controllare il volume della chiamata: "Alexa, alza/abbassa il volume".

"Alexa, alza/abbassa il volume". Riagganciare o terminare la chiamata: "Alexa, riaggancia" o "Alexa, termina la chiamata".

"Alexa, riaggancia" o "Alexa, termina la chiamata". Rispondere alla chiamata: Basta dire "Rispondi".

Basta dire "Rispondi". Ignorare la chiamata: Basta dire "Ignora".

Le luci sul vostro Echo rimarranno verdi ogni volta che una chiamata è connessa, ma se siete già impegnati in una chiamata e ne arriva un'altra, la nuova chiamata verrà automaticamente inviata a un altro dispositivo supportato della vostra famiglia.

Effettuare una chiamata utilizzando l'app Alexa

Per chiamare i contatti e i numeri di telefono fisso e mobile supportati:

Aprire l'app Amazon Alexa sul telefono. Selezionare Comunicazioni dalla barra di navigazione inferiore. Selezionare il pulsante Chiama in alto. Selezionare il contatto che si desidera raggiungere, quindi selezionare il suo numero o la chiamata audio o la videochiamata Alexa. Se entrambi state utilizzando un dispositivo con schermo (come Echo Show o Echo Spot), vedrete l'opzione per avviare una videochiamata. Per terminare la chiamata, selezionare il pulsante Fine sullo schermo.

Cos'altro si può fare con le chiamate Alexa?

Inviare un messaggio vocale

I messaggi vocali sono un po' come i messaggi vocali. Per inviare un messaggio vocale con l'app Alexa, selezionare l'icona Comunica. È possibile scegliere una conversazione esistente o toccare l'icona Messaggio nella parte superiore della schermata Comunica. Toccare quindi il pulsante blu del microfono nella parte inferiore dello schermo per inviare un nuovo messaggio vocale. Il messaggio verrà inviato all'app Alexa e al dispositivo Echo dell'amico.

Per inviare un messaggio vocale con un dispositivo Echo, dire "Alexa, invia a [nome del contatto] un messaggio". Per accedere ai messaggi vocali, andate alla schermata Comunica dell'app Alexa o dite al vostro Echo: "Alexa, riproduci i miei messaggi".

Inviare un messaggio di testo

Per inviare un messaggio di testo con l'app Alexa è necessario seguire la stessa procedura descritta sopra. Selezionare l'icona Comunica, quindi scegliere una conversazione esistente o toccare l'icona Messaggi in alto. Nella schermata successiva, invece di pronunciare il messaggio, digitarlo. Il testo verrà inviato all'app Alexa o al dispositivo Echo dell'amico, che riceverà una notifica.

Attivare la funzione Non disturbare

Se volete impedire ad Alexa di avvisarvi di chiamate e messaggi, attivate la funzione Non disturbare. Dite: "Alexa, non disturbarmi". È anche possibile programmare Non disturbare nell'app Alexa (Impostazioni > Tutti i dispositivi > Seleziona il dispositivo > Non disturbare > Programmato).

Intervenire su un contatto

Drop In è una funzione che può essere utilizzata con Echo Show o Echo Spot. Amazon afferma che, nella maggior parte dei casi, probabilmente si preferisce utilizzare la videochiamata, ma Drop In è disponibile anche per poter controllare facilmente un parente anziano o una telecamera nella stanza dei bambini. Non sarà necessario chiamare qualcun altro, ma basterà accedere alla telecamera su un altro dispositivo Echo Show.

È possibile scegliere su quali dispositivi Echo è disponibile Drop In e quali contatti possono avere i privilegi di Drop In. Se si vuole, si può scegliere di non permettere a nessuno di accedere a Drop In o di limitarlo al proprio nucleo familiare, ad esempio. Per sapere come configurare e utilizzare Drop In, andate qui.

Fare un annuncio

Con Alexa Announcements è possibile chiedere ad Alexa di fare annunci su tutti i dispositivi Echo compatibili presenti in casa. Si tratta di un citofono unidirezionale. Le persone che si trovano nelle vicinanze di un Echo della vostra casa sentiranno un breve segnale acustico per indicare che c'è un annuncio in arrivo, e poi l'annuncio verrà riprodotto con la voce di chi lo sta facendo. Bello, vero?

Per creare un annuncio Alexa, è sufficiente dire "Alexa, annuncia" e poi pronunciare il proprio annuncio ad alta voce. È anche possibile dire "Alexa, trasmetti" e aggiungere il messaggio vocale alla fine. Quindi, ad esempio, potete dire: "Alexa, trasmetti 'il film sta iniziando'". Tutti gli abitanti della casa che si trovano nel raggio d'azione di un dispositivo Echo sentiranno un segnale acustico seguito dall'annuncio "il film sta iniziando".

Per alcune frasi Alexa aggiungerà effetti sonori se riconoscerà particolari parole di attivazione, come "Alexa, annuncia che la cena è pronta".

Dall'app Alexa sul telefono, si può anche andare su Comunicazioni dalla barra di navigazione inferiore, quindi selezionare il pulsante Annunci in alto per avviare una trasmissione. Vi sarà data la possibilità di digitare o pronunciare ad alta voce il vostro annuncio, che sarà immediatamente riprodotto sui vostri dispositivi.

Amazon vende ancora Echo Connect?

No. Amazon ha messo in sconto l'accessorio Echo Connect. Era possibile utilizzarlo con un dispositivo Echo supportato per effettuare e ricevere telefonate attraverso il servizio di telefonia domestica. Amazon non addebitava alcun costo per effettuare o ricevere una chiamata con Echo Connect, anche se era comunque necessario acquistare una linea telefonica fissa o un pacchetto VoIP dal provider di telecomunicazioni locale. Se possedete questo vecchio accessorio, Amazon ha una pagina di FAQ che ne illustra il funzionamento.

Scritto da Maggie Tillman.