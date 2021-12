Raddoppiare su Alexa: come utilizzare più dispositivi Amazon Echo insieme

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon Echo è partito alla grande, affermandosi come uno dei dispositivi per la casa intelligente più in voga, assistito dal più piccolo Echo Dot, un compagno capace che porta le sue capacità connesse in un pacchetto più piccolo. Amazon non ha rallentato, ampliando la sua gamma di altoparlanti, nonché le funzioni che offrono.

Ci stiamo immergendo in com'è vivere con Alexa su numerosi dispositivi, con più Echo o più punti sparsi per casa e se ci sono grandi vantaggi, specialmente con le offerte del Black Friday che offrono prezzi allettanti su tutti i dispositivi Amazon.

Aggiungere un nuovo Echo o Dot alla tua casa è semplice, seguendo gli stessi passaggi di quando configuri il tuo primo dispositivo. Apri l'app Alexa, tocca l'icona dei dispositivi nella barra in basso, quindi premi l'icona "+" nell'angolo in alto a destra. Quindi segui il processo come hai fatto prima. (Se preferisci, puoi ottenere lo stesso risultatocon il tuo account Alexa su un PC desktop , nella sezione delle impostazioni.)

È davvero così semplice. Poiché si collega a un account esistente, adotta le competenze dei dispositivi esistenti, quindi non è necessario configurare nuovamente tutti i singoli elementi.

La prossima decisione è dove posizionare il tuo nuovo Echo. Amazon ha costruito l'eco per essere abbastanza intelligente da rispondere ai tuoi comandi dall'altra parte della stanza. I dispositivi utilizzano "Echo Spatial Perception", il che significa che l'eco più vicino a te dovrebbe essere quello che risponde. Questo è vero che tu stia utilizzando l'Echo originale o uno dei dispositivi di nuova generazione.

All'inizio potresti confondere il sistema in cui più di un dispositivo cerca di rispondere, ma poiché il sistema è maturato, questo non sembra più essere un problema.

L'installazione è facile, quindi cosa puoi e non puoi fare con più Amazon Echo?

In realtà, non c'è molto che cambia avendo più dispositivi Echo, al di fuori dell'accoppiamento stereo e di Alexa Home Theater/Cinema, di cui parleremo di seguito. La funzionalità principale di Alexa e di Echo (che sia il punto o meno) non cambia davvero quando viene raddoppiata, con una sincronizzazione minima tra i due.

Ci sono alcune aree in cui tutti gli Echo canteranno in armonia, ma per la maggior parte ognuno lavora come individuo.

Amazon ti consente di creare una configurazione multi-room all'interno dell'app Alexa che ti consentirà di riprodurre musica su più dispositivi Echo della tua casa. È il modo più semplice per utilizzare più dispositivi Echo.

Abbiamo già spiegato come configurare questa opzione musicale multi-room , ma ciò significa che puoi facilmente ottenere brani che risuonano in tutta la casa, senza dover investire in un sistema come Sonos .

Puoi riprodurre musica da Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music o TuneIn radio su più Echo, in modo da poter facilmente sincronizzare l'audio in diverse posizioni.

Sfortunatamente, non è possibile utilizzare un Echo Dot per connettersi a un altro altoparlante Bluetooth mentre si fa parte di un gruppo multi-stanza. Ad esempio, se avessi un Echo Dot nel soggiorno collegato a un amplificatore con Bluetooth, non potresti mantenere quella connessione mentre giochi anche sul più grande Amazon Echo in cucina o in camera da letto.

Anche il raggruppamento multi-stanza non funziona con altoparlanti di terze parti che utilizzano Alexa ( come Sonos One ), si applica solo agli altoparlanti di Amazon. Sebbene ci sia una gamma di altoparlanti in quel gruppo, non ti dà la flessibilità di Apple AirPlay 2 quando si tratta di raggruppare.

Puoi riprodurre musica da diverse fonti su diversi Echo ogni volta che vuoi. Ad esempio, puoi riprodurre TuneIn Radio in camera da letto e Spotify in cucina. Che è un modo pratico per mantenere la famiglia felice.

Ma puoi anche chiedere a qualsiasi tuo Echo di riprodurre della musica su altri Echo che hai. Ad esempio, puoi chiedere al tuo Echo Show in cucina di riprodurre la musica Spotify sul tuo Echo Plus - e questo è un ottimo modo per controllare la musica in casa.

L'accoppiamento stereo è una funzionalità arrivata nel 2018 con Echo Plus di seconda generazione e Echo Dot di terza generazione e funziona sui dispositivi Echo più recenti. L'abbinamento è semplice: proprio come la creazione di un gruppo multi-room, c'è la possibilità di creare una coppia stereo.

L'avvertenza qui è che dovrai avere lo stesso tipo di altoparlante: quindi due Echo, due Echo Plus, due Echo Dot o due Echo Studio. Con l'arrivo dell'Echo di terza generazione le regole sono leggermente cambiate, perché l'Echo di terza generazione si accoppierà in stereo con l'Echo Plus di seconda generazione, ma questa è l'unica eccezione. L'Eco 2020 (la sfera) si accoppierà solo in stereo con lo stesso modello.

Puoi trovare tutti i dettagli su cosa può essere accoppiato in stereo con cosa proprio qui.

Una volta accoppiato, tuttavia, hai un sistema musicale molto migliore - e con l'opzione di includere l'Echo Sub nella miscela , è possibile un sistema 2.1 - e suona davvero bene. L'aggiunta del Sub avviene tramite lo stesso processo di cui sopra.

Ciò ti consentirà di creare un sistema audio che funzionerà con Fire TV. Ancora una volta, dovrai avere gli altoparlanti giusti e un Fire TV Stick o Fire TV Cube compatibile, quindi puoi creare una configurazione di home entertainment per la tua TV.

Abbiamo spiegato in dettaglio come funziona e quali dispositivi sono compatibili qui .

Questo è un ottimo modo per utilizzare i tuoi dispositivi Echo per aumentare l'audio della tua TV, ma funziona solo con l'audio proveniente dal tuo dispositivo Fire TV: non si applica ai contenuti di altre fonti (ad esempio un sintonizzatore o un decoder via cavo) , quindi questa configurazione potrebbe funzionare solo se sei uno streamer pesante.

Questa è un'area in cui l'eco non è così buono. Poiché tutti i dispositivi sono collegati allo stesso account Amazon, cercano tutti di riprodurre musica dallo stesso account, poiché pensa che tutti siano lo stesso utente. Ciò significa che non puoi riprodurre musica diversa su dispositivi dalla stessa fonte. Ad esempio, se Spotify sta giocando in cucina, se qualcuno chiede di riprodurre Spotify in camera da letto, passerà da una posizione all'altra.

Tuttavia, alcuni account di famiglia supportano più flussi, sia Apple Music che Amazon Music, il che significa che la registrazione di un account di famiglia con tali servizi ti consentirà di riprodurre in streaming musica diversa sui tuoi dispositivi Echo in tutta la casa. C'è il vantaggio aggiuntivo che se tutti i membri della famiglia vogliono la musica sui loro telefoni fuori casa, allora ottengono anche quella.

Se non disponi di un account familiare, molto probabilmente il tuo Echo passerà lo streaming da un dispositivo a un altro, quindi riprodurrà solo uno.

Le connessioni Bluetooth vengono trattate separatamente e non sono comuni tra i tuoi dispositivi Echo, il che ha senso in quanto potresti non volere che i dispositivi interferiscano tra loro o si colleghino a un altoparlante Bluetooth in una stanza diversa.

Abbiamo riscontrato che la connettività Bluetooth su Echo Dot è perfetta e, una volta configurata inizialmente, è facile dire ad Alexa di "connettersi al mio altoparlante" per ristabilire la connessione, anche se, come abbiamo detto, non supporta più -stanza in quel modo.

Alcune cose sono sincronizzate con il tuo account Alexa e sono quindi accessibili sui vari dispositivi Echo che potresti avere sparsi per casa. Aggiungi qualcosa alla tua lista delle cose da fare o alla lista della spesa ed è immediatamente disponibile anche altrove.

La lista della spesa è utile perché è memorizzata all'interno dell'app, quindi puoi aggiungere verbalmente cose alla tua lista tramite qualsiasi dispositivo Echo per controllare sul tuo telefono quando fai la prossima spesa.

Ovviamente, cose come i calendari sincronizzati o le informazioni di Skill che hai configurato sono disponibili su tutti i tuoi dispositivi Echo.

L'eco è ottimo per impostare timer e sveglie, sia per svegliarti al mattino o come promemoria per quando il cibo sarà finito di cucinare o la lavatrice deve essere svuotata.

Timer e sveglie dovrebbero suonare solo sul dispositivo su cui sono impostati. Tuttavia, Alexa sa quali timer hai impostato, quindi puoi chiedere quanto tempo è rimasto e otterrai un esaurimento di tutti i timer che hai impostato su uno qualsiasi dei tuoi dispositivi Echo.

Puoi anche annullare un timer da qualsiasi altro dispositivo, quindi se senti il timer suonare e ti trovi in un'altra stanza, puoi semplicemente chiedere all'eco locale di annullare il timer.

All'interno dell'app Alexa, puoi aggiungere un altro utente Amazon al tuo profilo familiare. Ciò è vantaggioso in diversi modi, innanzitutto perché consente a quella persona di accedere ai propri contenuti (musica, audiolibri e Google Calendar).

Vale la pena farlo anche se hai un account Amazon Prime ma l'altra persona no, poiché aggiungerli al profilo della famiglia consente loro di usufruire anche dei vantaggi Prime. Puoi scoprire di più sui vantaggi qui e gestire i tuoi qui .

Puoi anche usarlo per scegliere chi configura i dispositivi Echo e a quale account sono assegnati. Devi convincere le altre persone in casa a scaricare l'app Alexa e firmare i termini dell'accordo, quindi una volta collegati gli account puoi dire ad Alexa di passare da un profilo all'altro, il che è utile per gestire i contenuti, effettuare ordini e altro ancora.

Quello che puoi fare con un profilo, tuttavia, è assicurarti che un Echo Show su un lato del letto sia personalizzato per la persona che dorme più vicina, ad esempio, mostrando i dettagli del calendario.

I profili individuali stanno diventando più importanti e ora puoi addestrare Alexa a riconoscere le singole voci, chiamate Profili vocali di Alexa , in modo che Alexa sappia chi sta chiedendo e possa mostrare i dettagli rilevanti per quell'utente. Con il lancio di Echo Show 15, questo si espanderà anche a Visual ID, in modo che l'utente possa essere riconosciuto dalla fotocamera e il contenuto visivo possa essere modificato in base alle proprie esigenze.

Avere più dispositivi Amazon Echo in casa ti dà anche la possibilità di usarli come interfoni in casa. Se accedi alle impostazioni nel browser o nell'app Alexa, puoi assegnare un nome ai tuoi dispositivi in base alla stanza in cui si trovano per semplificare la chiamata a quella stanza.

Puoi dire "Alexa, chiama il mio Echo Show" su un altro Echo altrove in casa e chiamerà l'Echo Show in modo da poter parlare con chiunque si trovi in quella stanza.

Puoi anche farlo dal tuo telefono aprendo l'app e facendo clic sul pulsante "drop in", quindi selezionando l'eco pertinente con cui vuoi parlare. Questo quindi essenzialmente chiama quel dispositivo dal tuo telefono.

Puoi già vedere le possibilità con questo sistema, che si tratti di ronzare in cucina per chiedere se la cena è pronta o di chiamare i tuoi figli senza dover gridare su per le scale. Funziona anche molto bene: assicurati di nominare i dispositivi in modo logico.

Vale la pena notare che puoi anche effettuare chiamate ai proprietari di Echo nel tuo elenco di contatti utilizzando il tuo dispositivo Echo. Ciò ti consentirà di effettuare chiamate gratuite a persone di altre famiglie, il che è anche utile.

C'è anche una funzione di trasmissione: dì "Annuncia Alexa" o "Trasmissione Alexa" e puoi inviare un messaggio attraverso l'intera rete di casa tua. È l'ideale per portare le persone a tavola per cena, con Alexa che riconosce determinati messaggi e aggiunge suoni extra.

Alexa ha la capacità di riconoscere diversi profili vocali, quindi sa con chi sta parlando. Questo può rendere i risultati più precisi, adattando le risposte alla persona che ci parla. A partire da settembre 2020, sei stato in grado di impostare profili vocali sia per adulti che per bambini, il che significa che Alexa saprà chi sta chiedendo e potrà fornire una risposta migliore.

Ecco una guida completa per configurare i profili vocali su Alexa.

Se disponi di un account fmaily su Amazon Music, l'utilizzo dei profili vocali può significare che riprodurrà le tue preferenze piuttosto che quelle di qualcun altro, oppure puoi limitare lo shopping a solo voci particolari, ad esempio.

Il vantaggio di avere accesso alle funzionalità di Alexa non dipende dalla costruzione di una sorta di rete Super Echo in casa. Essere in grado di utilizzare i comandi vocali intelligenti di Echo in tutta la casa è il vero vantaggio: puoi controllare le luci o il riscaldamento tramite la voce dal piano di sopra o dal piano di sotto. Se hai una stanza soppalcata, Dot o Flex porterà il controllo vocale che è al di fuori della portata del tuo Echo al piano di sotto e così via.

Con il supporto audio multi-room, c'è sicuramente qualcosa da dire sul possesso di più dispositivi Amazon Echo nelle immediate vicinanze.

Con il Dot così conveniente, se sei un fan di Echo, allora vale sicuramente la pena espanderlo, anche solo per darti il controllo vocale sulle tue luci intelligenti o sul riscaldamento da più stanze della casa.

