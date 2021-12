Come iniziare con Amazon Echo e Alexa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il tuo dispositivo Amazon Echo è appena arrivato e potresti aver dato un'occhiata alla guida rapida nella confezione di Amazon , ma oltre alla configurazione di base, conosci le prime cose che dovresti fare con il tuo nuovo Echo?

Alexa è l'assistente virtuale all'interno dei dispositivi Amazon Echo: per un briefing su come funziona Alexa, dai un'occhiata a Cosa può fare Alexa?

Stiamo per esaminare il nostro elenco delle cose migliori da fare per iniziare, ma prima dai un'occhiata a questo video per i passaggi di base, inclusa la configurazione iniziale con l'app Alexa:

squirrel_widget_145811

Come accennato, la tua guida Amazon Echo ti dirà di scaricare l'app Alexa dall'App Store o da Google Play .

Una volta nell'app, fai clic su Dispositivi e poi sull'icona + in alto a destra. Questa parte dell'app è diventata un po' più complessa negli ultimi tempi poiché il numero di dispositivi compatibili con Alexa (e ciò che possono fare) è esploso.

Tocca Aggiungi dispositivo, quindi seleziona il tipo di dispositivo (di solito Amazon Echo). Infine, seleziona l'opzione giusta dall'elenco dei dispositivi Echo.

In alternativa, puoi utilizzare questo sito Web per configurare un nuovo dispositivo, sia che si tratti di configurare il tuo Echo in primo luogo o di aggiungere altri dispositivi o servizi in un secondo momento.

Con un altoparlante integrato nell'Echo, molte persone acquistano un Echo per la musica. Immediatamente, il tuo Amazon Echo avrà accesso alla tua libreria musicale Amazon, in altre parole, tutto ciò che hai acquistato da Amazon e, se hai un abbonamento, la musica di Amazon Prime o il servizio di abbonamentoAmazon Music Unlimited.

C'è anche la possibilità di connettere Echo al tuo account Spotify, Deezer o Apple Music, quindi non devi utilizzare il servizio musicale di Amazon. Puoi selezionare il servizio musicale predefinito che desideri, il che significa che la musica verrà sempre riprodotta da quell'account.

Per farlo, apri l'app Alexa, vai su Altro > Impostazioni > Musica e podcast (sotto le preferenze di Alexa) e modifica la musica predefinita e il filtro volgarità in basso.

Vale anche la pena notare che il tuo Amazon Echo ti leggerà libri con semplici comandi "Alexa, leggi il mio libro" per la riproduzione Audible o "Alexa, leggi il mio libro Kindle" per leggere la tua libreria Kindle .

"Alexa, riproduci il mio briefing flash" o "Alexa, riproduci le notizie" avvierà il tuo Amazon Echo a recitare gli aggiornamenti delle notizie.

In Impostazioni> Notizie puoi scegliere tra una gamma di diversi servizi di notizie tra cui BBC News, Sky News, CNBC News e altro. Questo selezionerà un servizio di notizie predefinito per fornire le tue notizie.

Oppure puoi selezionare il contenuto per il briefing flash che fornirà notizie da una serie di fonti diverse, come meteo e sport. Puoi trovare queste impostazioni anche nella pagina sopra.

Il tuo Amazon Echo è abbastanza utile per aiutarti a rimanere in cima alla tua lista di cose da fare, ma è anche in grado di aiutarti a gestire le tue attività quotidiane. Collegandoti ai tuoi calendari Google, iCloud o Outlook puoi far controllare ad Alexa cosa sta succedendo oggi o a un'ora specifica di un giorno in futuro.

Per farlo, vai su Impostazioni > Calendario nell'app. Dovrai autorizzare l'accesso al tuo calendario, ma per il resto la configurazione è semplice. Puoi anche scegliere un calendario predefinito per Alexa a cui aggiungere eventi.

Alexa è piuttosto intelligente e ci sono molte cose in cui può aiutarti, ma puoi migliorare ulteriormente l'utilità del tuo Amazon Echo aggiungendo abilità pertinenti .

Puoi sfogliarli nell'app Alexa o sul sito Web di Amazon come puoi vedere qui:

Le abilità sono essenzialmente plugin che ti permettono di fare una varietà di cose. Basta entrare nella sezione delle abilità e cercare tutto ciò che si adatta alle tue esigenze.

Puoi trovare alcune idee su altre abilità divertenti da provare nel nostro articolo su suggerimenti e trucchi di Amazon Echo . Puoi anche fare cose come collegare il tuo Fitbit per vedere quanto hai dormito la notte scorsa o quanti passi hai fatto durante il giorno.

Potrebbe sembrare ovvio, ma Alexa è compatibile con una gamma di diversi dispositivi smarthome, dandoti il potere di controllare tutto, dal riscaldamento all'illuminazione, se disponi di una tecnologia adeguata in casa.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 29 dicembre 2021

Attiva e collega le competenze Smart Home pertinenti nell'interfaccia per iniziare. Alexa ti dà il potere di controllare ogni sorta di cose come il pieno controllo dell'illuminazione Philips Hue o la regolazione del riscaldamento sul tuo termostato Nest.

Abbiamo una guida completa sulla configurazione di una casa intelligente Alexa proprio qui.

Questo non è necessariamente essenziale, ma potresti trovarlo utile soprattutto se hai qualcuno chiamato "Alex" che vive in casa tua.

Sotto le impostazioni di ciascun dispositivo Echo, puoi scegliere di cambiare la parola di attivazione in qualcos'altro, anche se la scelta è piuttosto limitata. Ahimè, non c'è alcuna opzione per "Hal", ma puoi ottenere il tuo mini nerdgasm fantascientifico cambiandolo in "computer". Altre parole di attivazione includono "Alexa", "Echo" o "Amazon".

Dovrai cambiare la parola di attivazione per ogni dispositivo Echo indipendente.

Se hai difficoltà a sentire Alexa o se la riproduzione della musica è troppo alta, puoi premere i pulsanti nella parte superiore di Echo per regolare le tue preferenze. In alternativa, "Alexa, alzalo", "Alexa, riduci il volume" o altri comandi simili cambieranno rapidamente e facilmente anche il volume del supporto.

Anche i comandi vocali modificano il volume su base numerica con 10 che è il più alto. Ti consigliamo vivamente di impostare un volume della sveglia che sei sicuro sarà abbastanza alto da svegliarti se è quello per cui intendi usarlo.

Per impostazione predefinita, i dispositivi Amazon Echo sono tutti configurati per consentire un facile acquisto di prodotti direttamente da Amazon. Come se non fosse già abbastanza pericoloso essere in grado di farti consegnare una pizza a casa semplicemente usando la tua voce, puoi facilmente ordinare una gamma di prodotti molto più costosi con pochi borbottii.

Per evitare che i membri della famiglia rompano il tuo conto in banca o ordinino accidentalmente beni indesiderati, puoi seguire la nostra guida per limitare l'acquisto vocale utilizzando un pin .

Amazon Echo supporta l'audio multi-room, che è una grande aggiunta al set di abilità di Alexa e significa che puoi ascoltare i tuoi brani preferiti in tutta la casa.

Se sei abbastanza fortunato da avere diversi Amazon Echo, dai un'occhiata alla nostra guida su come configurare e riprodurre musica su più dispositivi Amazon Echo .