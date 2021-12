Cos'è Alexa e cosa può fare Amazon Echo?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon Echo fa parte della gamma di altoparlanti e dispositivi a mani libere di Amazon che possono essere controllati con la tua voce. L'"assistente personale" a comando vocale su questi dispositivi si chiama Alexa, che eseguirà varie attività per te e controllerà vari sistemi.

In questa funzione, spiegheremo cos'è Echo e cosa può fare Alexa.

Oltre ad essere disponibile direttamente sui dispositivi Echo di Amazon, Alexa è disponibile su molti dispositivi di terze parti come altoparlanti o TV, nonché tramite l'app Alexa sui telefoni. Alexa è disponibile anche in alcune auto e in alcuni dispositivi indossabili.

Ci sono due lati di questa domanda: dispositivi che funzionano con Alexa (come Philips Hue ) e dispositivi che offrono Amazon Voice Services, che è la piattaforma che esegue Alexa.

Innanzitutto, Alexa è progettato attorno ai dispositivi Echo di Amazon. La gamma Amazon Echo include Echo ed Echo Dot, che sono tutti altoparlanti, e poi i modelli Echo Show che dispongono anche di un display, quindi possono darti un feedback visivo, come widget meteo, video o testi di canzoni. Ci sono anche diversi gadget Amazon Alexa, come l'Echo Wall Clock e la presa Echo Flex, ad esempio.

Il dispositivo Echo più economico è Echo Dot, che è un buon punto di partenza per costruire un sistema Echo e iniziare. Puoi vedere tutti i dispositivi Echo confrontati proprio qui .

Esistono molti altri dispositivi che offrono il controllo vocale di Alexa, come Sonos One , Sonos Move , Sonos Roam , Bose Home Speaker 500 o Polk Command Bar. Puoi vedere una gamma di alternative Echo qui che offrono anche Alexa.

Tutti questi dispositivi sono dotati di microfoni a campo lontano in grado di rilevare la tua voce attraverso il rumore di fondo e sono in attesa di ricevere il tuo comando quando sentono la parola di attivazione di Alexa. Dopo aver detto questo, Alexa entrerà in azione e risponderà ai tuoi comandi. Ma cosa può fare effettivamente Alexa?

Alexa è in grado di riprodurre musica, fornire informazioni, fornire notizie e risultati sportivi, dirti il tempo, controllare la tua casa intelligente e persino consentire ai membri Prime di ordinare prodotti da Amazon. Alexa si trova nel cloud, espandendo continuamente le informazioni offerte e perfezionando le risposte per fornirti informazioni più accurate. Indipendentemente dal dispositivo Alexa che chiedi, tutti possono restituire questo tipo di risposte, sia sulla soundbar che in auto.

Una delle funzioni principali è la riproduzione di musica e Alexa può attingere a molte fonti. Amazon Music è supportato, ovviamente, ma oltre a questo, c'è il supporto per molti altri servizi come Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn e app di singoli provider, come la BBC.

I dispositivi Echo con display possono anche restituire informazioni visive, estendendosi oltre i widget a video di notizie, ricette o giochi. Sui dispositivi dotati di display - Echo Show - puoi anche utilizzare i controlli touch per rispondere, ad esempio, o per controllare i dispositivi domestici intelligenti.

Alexa può anche attingere alle informazioni da altri dispositivi e servizi utilizzando Skills (che sono come le app), quindi sarà in grado di darti informazioni specifiche sulla tua auto, il tuo ultimo peso con Fitbit o per trovare il tuo Tile .

Il controllo della casa intelligente è emerso in una delle aree più significative dell'influenza di Alexa. Non si tratta più solo di chiedere il tempo e di riprodurre musica con un sofisticato controllo vocale, ma si tratta anche di connettersi e controllare altri dispositivi della casa.

Puoi visualizzare il tuo Ring Video Doorbell su Echo Show, ad esempio, come puoi con le videocamere Arlo . Puoi collegare Alexa al tuo Philips Hue o ad altre lampadine, come Ikea , per accenderle o spegnerle con la voce, oppure collegarti ai comandi del tuo riscaldamento in modo da poter controllare e modificare la temperatura della tua casa.

In questo senso, Alexa è un ottimo controller per la casa intelligente e, una volta collegato ad Alexa, è possibile accedervi tramite qualsiasi cosa supporti i comandi vocali di Alexa.

Alcuni dispositivi Echo fanno un ulteriore passo avanti offrendo il supporto Zigbee , che ti consentirà di connettere e configurare direttamente i dispositivi domestici intelligenti senza bisogno di un'app o di un hub separato per quel dispositivo. Ad esempio, puoi acquistare una singola lampadina Philips Hue e configurarla con alcuni dei più recenti dispositivi Echo, senza bisogno di un hub Hue.

Ci sono molte cose che puoi chiedere ad Alexa di fare. Le abilità nell'app Alexa ti consentono di personalizzare il tuo dispositivo Echo con funzionalità adatte alle tue preferenze.

Ci sono diverse categorie di abilità all'interno della sezione Abilità dell'app, tra cui Auto connessa, Cibo e bevande, Viaggi e trasporti, Musica e audio, Casa intelligente e molto altro. Per iniziare, devi solo toccare Abilita Skill quando ne hai trovato uno adatto a te, oppure puoi chiedere ad Alexa di abilitare Skills tramite la voce.

Alcuni richiedono il collegamento a un account esistente o un abbonamento separato da utilizzare. Ad esempio, per utilizzare Uber con Alexa, devi aver effettuato l'accesso al tuo account Uber nella sezione Competenze dell'App Alexa.

Ecco alcuni esempi di ciò che puoi chiedere ad Alexa di fare, ma abbiamo anche una funzione completamente separata che puoi leggere su di essa :

"Alexa, svegliami alle 7 del mattino"

"Alexa, chiedi a Skyscanner un volo per New York"

"Alexa, chiedi a The Telegraph le notizie principali"

"Alexa, cosa c'è nel mio calendario oggi?"

"Alexa, che tempo fa a Londra?"

"Alexa, riproduci Taylor Swift da Amazon Music"

"Alexa, com'è il mio tragitto giornaliero?"

"Alexa, riproduci in ordine casuale la mia playlist Preferiti"

"Alexa, alza il volume"

"Alexa, pioverà domani?"

"Alexa, leggi il mio audiolibro"

"Alexa, cosa c'è nelle notizie?"

"Alexa, chiedi a Uber di richiedere un passaggio"

"Alexa, apri Just Eat e chiedi il mio ultimo ordine"

"Alexa, accendi la macchina del caffè"

"Alexa, accendi tutte le luci"

"Alexa, imposta la camera da letto principale a 20 gradi"

"Alexa, chiedi a Jamie Oliver una ricetta"

Numerose aziende offrono partnership con i dispositivi Amazon Echo, come avrai visto da alcune delle domande precedenti. Ci sono migliaia e migliaia di abilità disponibili, ma ecco alcuni dei servizi che funzionano con Alexa e cosa significano che puoi fare.

La partnership Just Eat significa che puoi convincere Alexa a ordinarti un take away da uno delle migliaia di ristoranti che ha a disposizione.

La Skill Met Office è disponibile per varie località nel Regno Unito, quindi assicurati di scaricare quella specifica per te. Puoi quindi chiedere ad Alexa previsioni meteo dettagliate.

Hai bisogno di un Uber da casa? Nessun problema. Chiedi ad Alexa di richiedertene uno e avrai un autista in arrivo.

Vuoi sapere cosa ti riserva il tuo tragitto giornaliero prima di uscire di casa? Chiedi ad Alexa di controllare e lei estrarrà le informazioni dalla National Rail riguardo agli orari e agli orari dei treni.

Per coloro che leggono The Guardian, Alexa ti fornirà una carrellata delle migliori storie del giornale in modo da poter scoprire quali vorrai leggere prima del tuo tragitto giornaliero.

Come The Guardian, la partnership con The Telegraph significa che gli utenti possono chiedere ad Alexa anche le storie principali di questo giornale.

Ottimo per coloro che vivono a Londra o nei dintorni, Alexa ti fornirà un briefing quotidiano offrendoti una carrellata delle notizie, delle recensioni, delle aperture, degli eventi e delle cose più interessanti da non perdere che si svolgono vicino a te.

Vuoi sapere come sta la tua squadra di calcio preferita? O come sta andando la tua squadra rivale? Chiedi ad Alexa e ti darà la cattiva notizia con il suo adorabile accento.

Hai bisogno di una ricetta dall'app Jamie Oliver ma hai le mani occupate? Chiedi ad Alexa e lei lo troverà per te in modo che tu possa continuare con qualsiasi cosa tu stia facendo.

Vuoi sapere come hai dormito o quanti passi hai fatto? La partnership di Fitbit con Echo significa che puoi semplicemente chiedere ad Alexa e lei ti farà sapere. Non è necessario aprire l'app Fitbit. Alexa è anche integrato nello smartwatch Versa 2.

Portami a New York. La partnership con Skyscanner consente agli utenti di chiedere ad Alexa le date e i prezzi dei voli utilizzando un metodo di ricerca con conversazione naturale.

Controlla rapidamente le ultime informazioni di arrivo e partenza per i voli EasyJet chiedendo ad Alexa o chiedi lo stato di un volo su cui stai viaggiando.

Per coloro che amano una stazione radio casuale, la partnership TuneIn con Echo ti consente di chiedere ad Alexa di trovare la tua stazione preferita e ascoltarla tutto il giorno.

Come TuneIn, RadioPlayer offre numerose stazioni radio, il che significa che puoi chiedere ad Alexa di consigliartene una o semplicemente riprodurne una che sai che ti piace.

La partnership con Spotify consente agli utenti di richiedere brani, artisti o playlist tramite Alexa, che poi riprodurrà attraverso l'audio omnidirezionale a 360 gradi di Echo.

Hai un abito o un vestito che ha bisogno di essere lavato a secco per mesi? Chiedi ad Alexa di occuparsene e la partnership con Laundrapp significa che verranno raccolti, puliti e riconsegnati.

BMW Connected è disponibile come Skill, che consente agli utenti di chiedere ad Alexa un aggiornamento sui livelli di carburante e batteria, oltre a chiederle di bloccare la propria auto da remoto.

La partnership con il sistema di riscaldamento intelligente Tado consente agli utenti del sistema di chiedere ad Alexa di impostare, aumentare o diminuire la temperatura della propria casa senza muovere un muscolo.

Come Tado, la collaborazione con Netatmo significa che gli utenti con questo sistema di riscaldamento possono anche chiedere ad Alexa di alzare o abbassare la temperatura della loro casa.

Hive è un altro partner smarthome di Echo, che consente agli utenti di chiedere ad Alexa di alzare o abbassare il riscaldamento, accendere o spegnere le luci, nonché accendere o spegnere qualsiasi cosa con una presa Hive Active.

La collaborazione di Neato con Echo significa che puoi chiedere ad Alexa di dire al tuo robot aspirapolvere Botvac Connected di avviare, interrompere, mettere in pausa o riprendere la pulizia. In futuro arriveranno anche altri comandi, come la pianificazione.

Devi spegnere la luce della camera da letto o tutte le luci? La partnership con Philips Hue ti consente di controllare le tue luci Hue chiedendo ad Alexa invece di dover accedere all'app.

Per coloro che hanno le videocamere Logi Circle, puoi chiedere ad Alexa di avviare una registrazione, disabilitare la modalità Privacy o accendere la videocamera.

La partnership EDF Energy consente agli utenti di chiedere ad Alexa di accedere al proprio conto energia, controllare i dati del prossimo pagamento e fornire una lettura del contatore, senza muovere un dito.

La partnership con TP-Link significa che gli utenti con qualsiasi presa o lampadina intelligente dell'azienda possono chiedere ad Alexa di controllarli con la propria voce.

Come TP-Link, la collaborazione WeMo significa che gli utenti possono chiedere ad Alexa di spegnere o accendere i propri dispositivi collegati a WeMo senza dover aprire l'app.

Hai un sistema connesso Honeywell? Chiedi ad Alexa di alzare o abbassare il riscaldamento e lei si assicurerà che sia fatto.

SmartThings è anche partner di Echo, offrendo agli utenti la possibilità di comandare la propria casa intelligente tramite Alexa, sia che si spengano le luci o che si aumenti la temperatura.

La compatibilità di Nest con Echo significa che gli utenti possono controllare il proprio termostato tramite Alexa, come altri sistemi di riscaldamento intelligenti in questo elenco. Puoi impostare una temperatura target specifica, abbassare la temperatura target e dire cose come "Ho troppo caldo".