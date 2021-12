I migliori consigli e trucchi di Alexa: ottieni di più dallassistente di Amazon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se possiedi un Amazon Echo potresti essere sorpreso di scoprire quanto può davvero fare: è pieno di funzionalità e impostazioni nascoste.

Alexa è il nome dellassistente virtuale allinterno dei dispositivi Echo (e altri dispositivi di produttori di terze parti come Sonos). Alexa può creare elenchi di cose da fare, impostare sveglie, trasmettere podcast, riprodurre audiolibri, leggere PDF, fornire previsioni del tempo, avvisarti del traffico, rispondere a curiosità, controllare la tua casa intelligente e altro ancora. Viviamo con vari dispositivi Echo e Alexa da molti anni e li usiamo per una serie di compiti.

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi dispositivi Alexa, ecco alcuni suggerimenti e trucchi.

Amazon Echo è sempre in ascolto della parola "Alexa". Ogni volta che lo dici, lEco ascolterà, considererà ciò che stai dicendo e risponderà. Ma se non vuoi che leco si riattivi e risponda, cè un pulsante di disattivazione dellaudio nella parte superiore dellaltoparlante che puoi premere per disattivare laudio di Alexa. Premilo di nuovo per riattivarla. Semplice.

In genere, il pulsante o lanello luminoso si illumina in rosso quando laudio è disattivato.

Se ti capita di avere qualcuno in casa chiamato "Alex" o simile, troverai che lEco risponde anche quando dici quel nome. Puoi scegliere unaltra parola però: Computer, Amazon ed Echo sono tutti disponibili.

Accedi allapp Alexa (Dispositivi> Seleziona il tuo eco> Impostazioni> Riattiva parola) per scegliere una nuova parola dallelenco. Dovrai selezionare la parola di attivazione per ogni singolo dispositivo Echo.

Ci sono un paio di modi in cui puoi controllare il tuo Echo, così come le tue cose da fare e le liste della spesa. Il primo è tramite lapp Alexa. Il secondo modo è attraverso il web. Visita questo sito: http://echo.amazon.com e sarai in grado di accedere e controllare il tuo dispositivo senza bisogno di un telefono.

Quando dici "Alexa, cosa cè di nuovo?" o "Alexa, riproduci il mio briefing flash", ti verrà dato un recupero di informazioni basato su notizie e meteo. Puoi modificare i servizi nellApp Alexa. Vai in Altro> Impostazioni> Notizie e vedrai da dove provengono le tue notizie e puoi decidere cosa vuoi nel tuo briefing flash. Puoi aggiungere più contenuti a Flash Briefing e modificare lordine in cui vengono consegnati.

Se dici "Aggiornamento sportivo Alexa", otterrai una carrellata di notizie per le squadre che hai scelto. Accedi allapp Alexa > Altro > Impostazioni > Sport e troverai lopzione per cercare le squadre. Puoi aggiungere squadre importanti, come West Ham o Seattle Seahawks, o trovare squadre nazionali.

Tuttavia, non tutti gli sport sono coperti.

Accedi allapp Alexa, Altro> Impostazioni> Pendolarismo e puoi inserire il tuo indirizzo di lavoro, nonché eventuali fermate lungo il percorso, come labbandono scolastico. Quindi, puoi chiedere ad Alexa i dettagli sul traffico al mattino o aggiungere traffico a una routine.

Se vuoi che Alexa pubblichi i dettagli del tuo calendario, accedi allapp Alexa (Impostazioni> Calendario). Lì vedrai lopzione per aggiungere Google, Microsoft e Apple. Una volta connesso, puoi chiedere ad Alexa cosa cè nel calendario, quali appuntamenti hai o cosa sta succedendo in una data specifica.

Alexa ti consente di acquistare cose da Amazon utilizzando il tuo account e il metodo di pagamento predefinito. Tutto questo può essere fatto con la voce, quindi puoi cercare qualcosa e poi acquistarlo e apparirà a portata di mano. Chiunque parli con il tuo Echo può farlo, quindi se hai bambini o hai visitatori, vale la pena spegnere. Accedi allapp Alexa > Altro > Impostazioni > Impostazioni account > Acquisti vocali e puoi disattivare la funzione.

Anche senza, puoi ancora aggiungere cose al tuo carrello. Per aggiungere protezione per coloro che desiderano acquistare con la voce, cè la possibilità di avere un codice vocale, in pratica un codice PIN che dovrai pronunciare per effettuare lacquisto.

LEcho può essere collegato a un altoparlante Bluetooth, quindi puoi, ad esempio, collegare un Echo Dot a qualcosa con molto più gusto, come la tua soundbar premium. Per fare ciò, accedi allapp Alexa > Dispositivi > Echo e Alexa > e seleziona il dispositivo Echo che desideri accoppiare. Quindi tocca le impostazioni e vedrai lopzione per "dispositivi connessi". Qui puoi passare dallaltoparlante integrato a un altoparlante Bluetooth.

Dovrai mettere quellaltoparlante Bluetooth in modalità di associazione, quindi segui semplicemente le istruzioni nellapp per connetterti a un dispositivo precedentemente associato o collegare un nuovo altoparlante.

Vari dispositivi Echo hanno una connessione da 3,5 mm nella base accanto al cavo di alimentazione. Questo può essere utilizzato per collegare questi dispositivi a un altro dispositivo tramite un cavo da 3,5 mm. Dovrai fornire il cavo da solo, ma si tratta semplicemente di collegare un dispositivo a un altro. Ciò ti consentirà di aggiungere le competenze di Alexa a un sistema più grande, come il tuo ricevitore AV, in modo da poter utilizzare altoparlanti migliori, ma divertirti comunque con il controllo vocale di Alexa.

In genere, la connessione cablata è unopzione migliore rispetto al Bluetooth.

La musica multi-room ti consentirà di associare i dispositivi Echo e riprodurre musica su di essi, ideale per le feste. Accedi allapp Alexa e poi alla sezione Dispositivi.

Tocca + e quindi tocca Aggiungi gruppo o combina altoparlanti. Assegna un nome al gruppo e vedrai tutti i dispositivi che puoi aggiungere a quel gruppo. Quindi, dì semplicemente "riproduci musica [nome gruppo]" e avrai unesperienza multi-stanza. Purtroppo, non puoi utilizzare dispositivi Alexa di terze parti (come UE Megablast o Sonos One) in gruppi.

Echo è compatibile con una vasta gamma di servizi musicali, non solo quelli di Amazon.

Se preferisci utilizzare Spotify, Apple Music o Deezer, accedi allapp Alexa > Altro > Impostazioni > Musica e podcast. In questa sezione, puoi collegare gli account musicali e scegliere limpostazione predefinita. Quindi, quando dici "Alexa, suona Phil Collins", utilizzerà Spotify anziché Amazon Music, ad esempio.

Se hai una melodia in testa e conosci alcune parole, prova a cantarle ad Alexa.

Alexa potrebbe riconoscere quella canzone e offrirsi di riprodurre la versione che desideri effettivamente.

Suggerimento: "Alexa, Here Comes Santa Clause" riproduce la canzone.

Il tuo Echo avrà probabilmente un nome noioso, come "Dans Echo" o "Dans Echo Dot". La ridenominazione ti aiuta a gestire diversi dispositivi, ma semplifica anche lutilizzo delle funzioni tramite un dispositivo specifico, come le chiamate Alexa. Nellapp Alexa, vai su Impostazioni> Dispositivi e quindi scegli il dispositivo che desideri rinominare. Vedrai lopzione nella parte superiore dello schermo con il nome attuale del dispositivo.

Se hai più di un dispositivo Echo, puoi dire a un Echo di riprodurre musica su un altro Echo, separato dai gruppi. È qui che la ridenominazione può aiutare, perché puoi chiamare il tuo Echo "Ufficio" o "Cucina" e dire a qualsiasi Echo sul tuo sistema di riprodurre musica in quella stanza.

Unottima opzione se hai un account Audible è far sì che Echo lo faccia. Dì "Alexa, leggimi il mio libro" e la riproduzione del tuo attuale libro Audible riprenderà.

Puoi anche chiedere quali libri Audible hai e Alexa li elencherà - su Echo Show vedi anche le copertine.

Se sei un utente Kindle, puoi anche ascoltare alcuni libri Kindle. Dì solo "Alexa, leggi il mio libro Kindle" e leco riprenderà da dove hai interrotto la lettura. Per vedere i libri che Alexa può leggere, accedi allapp Alexa, Musica, Video e Libri e tocca Kindle: verrà visualizzato un elenco completo. In questo caso, tuttavia, è Alexa che legge il libro e la consegna non è altrettanto buona. ( È disponibile una prova gratuita di Audible. )

Una delle più grandi abilità di Alexa è lavorare con altri sistemi in casa.

In molti casi, li troverai etichettati come "Funziona con Alexa" quando li acquisti. Il primo passo è connettere e accendere i tuoi nuovi dispositivi per la casa intelligente. Quindi, dì "Alexa, scopri i miei dispositivi" e il tuo Echo eseguirà la scansione per vedere cosa è disponibile. Puoi trovare i dispositivi compatibili qui.

Probabilmente dovrai aggiungere unabilità, che comporterà laccesso al tuo account per quel servizio. Alexa avrà quindi i controlli nativi "Alexa imposta il mio riscaldamento a 21 gradi" o controlli specifici per abilità "Alexa, dì a Hive di impostare il mio riscaldamento a 21 gradi". Se stai utilizzando Echo più recente, i dispositivi Zigbee possono essere utilizzati immediatamente senza alcuna configurazione. Quando scopri (come sopra), Alexa saprà cosa farne.

La migliore esperienza di casa intelligente, tuttavia, è sempre quella di configurare prima il dispositivo pertinente e poi presentarlo ad Alexa con labilità pertinente.

Ci sono molte cose che Echo farà per impostazione predefinita, ma a volte dovrai abilitare una particolare funzione per ottenere di più.

Queste sono chiamate Skill e sostanzialmente danno ad Alexa laccesso a particolari informazioni. Nellapp Alexa, apri la scheda Altro in basso e seleziona Abilità e giochi nel menu che si apre. Lì troverai una gamma di app e funzionalità compatibili, oltre alle abilità che già utilizzi. È qui che puoi abilitare il controllo del tuo riscaldamento o laccesso alla tua app BMW Connected, ad esempio.

Se non sai cosè labilità, prova a dire ad Alexa cosa vuoi fare e lei potrebbe suggerire labilità o chiedere di abilitare labilità.

Alexa ora può eseguire routine, il che significa che puoi avere una sequenza di azioni quando pronunci una frase particolare.

Lidea è che puoi dire "Alexa, buona notte" e otterrai una serie di azioni: spegnere le luci, accendere le telecamere di sicurezza e così via. Questi sono personalizzabili (in una certa misura). Entra nellapp Alexa, tocca licona Altro in basso a destra-sinistra e seleziona Routine dal menu della barra laterale. Lì, sarai in grado di creare la tua routine o scegliere da un elenco di routine in primo piano.

Se hai più di un Echo, puoi trovare i controlli per ogni dispositivo nellApp Alexa.

Accedi a Dispositivi nellApp Alexa e vedrai un elenco di tutti i tuoi dispositivi Alexa. Ciò includerà tutti i dispositivi Echo, altoparlanti di terze parti (come UE Megablast ), nonché tablet Fire e app Alexa sui telefoni.

Alexa racconterà a tuo figlio una favola della buonanotte per te. Abilita labilità nel menu Abilità e giochi o vai qui . Puoi personalizzare le storie in modo che Alexa utilizzi anche il nome di tuo figlio e i pronomi corretti qui .

La funzione Alexa Guard consente ad Alexa di proteggere la tua casa mentre sei via utilizzando i suoi microfoni per ascoltare suoni che non dovrebbero essere presenti. Per configurare Guard, apri lapp Alexa > Altro > Impostazioni, quindi nella parte inferiore del menu vedrai Guard. Selezionalo e segui le istruzioni sullo schermo.

Se sei interessato, Alexa ha anche recentemente rilasciato Guard Plus, che monitora la tua casa e contatta le autorità nel caso in cui rilevi qualcosa di insolito. Il programma costa $ 50 allanno. Alexa Guard è disponibile solo negli Stati Uniti.

Dopo esserti registrato con Alexa Voice Calling and Messaging, sarai in grado di consentire alle persone di raggiungerti in un attimo. Ovviamente, non vuoi che ogni persona nei tuoi contatti possa iniziare una chiamata con te, ma potrebbe essere un bel modo per rimanere in contatto con i membri della famiglia che non puoi vedere per le vacanze.

Per abilitare Drop-In, apri lApp Alexa e seleziona Comunicazione dal menu in basso. Lì vedrai i tuoi contatti disponibili, fai semplicemente clic su quello a cui vuoi concedere il permesso Drop in e vedrai unicona "i" in alto a destra. Selezionalo e vedrai lopzione per abilitare o disabilitare Drop In.

Leggi di più su Drop-In qui .

Lutilizzo di Alexa può essere un problema se vivi in una casa multilingue, ma fortunatamente Amazon ha creato la modalità multilingue per Alexa.

Puoi accedere allopzione multilingue nello stesso modo in cui cambieresti la tua lingua preferita. Apri lApp Alexa > Dispositivi > scegli il dispositivo > Impostazioni > Lingua. Nella schermata della lingua, vedrai le opzioni supportate in alto. Le opzioni supportate dipenderanno da dove vivi, gli Stati Uniti hanno una combinazione inglese/spagnolo, il Canada ha unopzione inglese/francese e lIndia ha unopzione hindi/inglese.

Se queste opzioni non si adattano a ciò che stai cercando, non preoccuparti. Continua a scorrere lelenco delle lingue fino allopzione non supportata e vedrai molte più combinazioni di lingue tra cui scegliere. Il tag non supportato significa semplicemente che alcune delle funzionalità di Alexa potrebbero essere disabilitate.

Probabilmente stai pensando ai telecomandi intelligenti forniti con la linea Fire di Amazon di dispositivi di streaming e TV.

Bene, puoi effettivamente controllare la tua TV con solo un eco. Puoi collegare smart TV e dispositivi di streaming da Roku ad Alexa nello stesso modo in cui faresti con altri dispositivi domestici intelligenti. Apri lApp Alexa > Dispositivi > opzione + in alto a destra > Aggiungi dispositivo. Una volta trovato il tuo dispositivo, completa le istruzioni sullo schermo e sarai in grado di attivare il controllo della tua TV a mani libere con Alexa.

Ecco alcuni esempi di cose che puoi fare con Echo/Alexa, insieme ai collegamenti alle relative pagine di supporto Amazon:

Alexa risponde a un gran numero di divertenti uova di Pasqua. Questo thread Reddit aggrega diversi comandi interessanti che puoi inviare ad Alexa. Abbiamo selezionato alcuni dei più interessanti e li abbiamo elencati di seguito, ma non tutti funzioneranno in tutte le località:

"Simon dice...": puoi far ripetere ad Alexa tutto ciò che dici se usi il comando "Alexa, Simon dice..."

puoi far ripetere ad Alexa tutto ciò che dici se usi il comando "Alexa, Simon dice..." " Alexa, gioca a Bingo": cerca e scarica alcune schede del bingo stampabili gratuitamente e chiedi ad Alexa di iniziare una partita a Bingo con te.

cerca e scarica alcune schede del bingo stampabili gratuitamente e chiedi ad Alexa di iniziare una partita a Bingo con te. "Alexa, chiedi a Word Master di giocare a un gioco": è come Geografia. Alexa dice una parola, quindi devi seguire con una parola che inizia con lultima lettera della parola che ha detto.

è come Geografia. Alexa dice una parola, quindi devi seguire con una parola che inizia con lultima lettera della parola che ha detto. "Alexa, avvia Animal Game/Capital Quiz": ti consente di rispondere a 20 domande sugli animali o sulla geografia.

ti consente di rispondere a 20 domande sugli animali o sulla geografia. "Alexa, avvia il quiz di Star Wars": autoesplicativo.

autoesplicativo. "Alexa, gioca a Jeopardy": i fanatici delle curiosità adoreranno queste domande in stile game show. Non dimenticare di rispondere sotto forma di domanda.

fanatici delle curiosità adoreranno queste domande in stile game show. Non dimenticare di rispondere sotto forma di domanda. "Alexa, lancia i dadi": ti manca il di nel tuo gioco da tavolo? Lancerà anche dadi a 6, 10, 20 e altri dadi.

manca il di nel tuo gioco da tavolo? Lancerà anche dadi a 6, 10, 20 e altri dadi. "Alexa, apri Wayne Investigation": questo avvia un gioco di avventura scelto da te che ti immerge nel mondo di Gotham.

questo avvia un gioco di avventura scelto da te che ti immerge nel mondo di Gotham. "Alexa, canta tanti auguri": fa quello che ti aspetti

fa quello che ti aspetti "Alexa, rap per me": Alexa sputerà dei testi

Dai unocchiata alla nostra guida alle migliori uova di Pasqua Amazon Echo per ulteriori informazioni.

Poni ad Alexa queste domande e ti promettiamo che adorerai le sue risposte:

"Alexa, cosa significa WTF?"

"Alexa, Su Su, Giù Giù, Sinistra Destra, Sinistra Destra, B, A, Start"

"Alexa, quanto costa quel cagnolino nella finestra?"

"Alexa, Babbo Natale è reale?"

"Alexa, conosci Hal?"

"Alexa, chi ha sparato per primo?"

"Alexa, cosa è venuto prima: la gallina o luovo?"

"Alexa, cosè lamore?"

"Alexa, qual è il significato della vita?"