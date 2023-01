Le luci intelligenti di Nanoleaf includono ora plafoniere modulari e strisce luminose per lo specchio della TV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Al CES 2023 Nanoleaf ha rivelato una serie di nuovi prodotti per la sua linea di illuminazione intelligente, tra cui i dispositivi compatibili con Matter.

Questi dispositivi includono i primi interruttori intelligenti "learning" di Nanoleaf, il kit Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera and Lightstrips e una soluzione di illuminazione modulare a soffitto nota come Nanoleaf Skylight.

Nanoleaf afferma che questi nuovi prodotti intelligenti offrono funzionalità di automazione domestica intelligente che creano un'illuminazione "ricca, dinamica e funzionale" nella casa.

Le prime lampadine certificate Matter

L'annuncio comprende la conferma che le lampadine e le strisce luminose Nanoleaf Essentials (tra cui A19, BR30, GU10 e un Downlight da incasso) saranno certificate Matter.

Ciò significa che le luci sono collegate all'ecosistema e che si integreranno perfettamente con gli altri prodotti intelligenti presenti in casa. Sarà quindi possibile controllare facilmente le luci Nanoleaf con Google Assistant o Amazon Alexa. Questi prodotti Essentials saranno lanciati nel primo trimestre del 2023, ma Nanoleaf ha dichiarato che anche gli altri prodotti saranno aggiornabili nel corso del 2023.

Specchio TV 4D di Nanoleaf

Nanoleaf ha in programma di migliorare l'esperienza di visione della TV nel 2023 e oltre. Sta lanciando un nuovo kit che comprende una Screen Mirror Camera e una Smart Addressable Lightstrip compatibile con Matter per sincronizzare l'illuminazione con ciò che accade sullo schermo. In questo modo si otterrà un'esperienza visiva più coinvolgente per i film, la TV e i giochi preferiti.

Nanoleaf dispone già di alcune funzionalità di screen mirroring, ma tradizionalmente è necessario un PC collegato per farlo funzionare. Questo nuovo sistema dovrebbe rendere le cose molto più semplici.

Il Nanoleaf 4D TV Starter Kit sarà disponibile in due dimensioni nel secondo trimestre del 2023. Il primo è per televisori da 55 a 65 pollici e il secondo per schermi da 65 a 85 pollici. La striscia luminosa è dotata di 50 zone indirizzabili che consentono di personalizzare l'illuminazione intorno allo schermo, ma soprattutto utilizza la nuova tecnologia Sync+ di Nanoleaf per rispecchiare ciò che accade sullo schermo.

Il kit è dotato di una telecamera che può essere montata sopra o sotto lo schermo del televisore e sincronizza l'illuminazione. Se siete già legati all'ecosistema Nanoleaf, sarete felici di sapere che il mirroring funzionerà anche su tutta la vostra configurazione. Quindi, se avete già le luci Nanoleaf nella vostra area di visualizzazione, potete ottenere un'esperienza di illuminazione davvero dinamica.

Controlli intelligenti per l'illuminazione Nanoleaf

Oltre agli altri prodotti, Nanoleaf ha annunciato anche i controlli Sense+. Il primo sistema di controllo intelligente per la casa che "impara" per l'illuminazione. È abilitato a Matter e comprende diversi prodotti: un interruttore luminoso intelligente cablato, un interruttore luminoso intelligente wireless e il ponte di apprendimento Nala.

Questi dispositivi sono dotati di sensori di movimento e di illuminazione ambientale, nonché dell'intelligenza necessaria per apprendere le abitudini personali e i programmi di illuminazione.

Ciò significa che Nanoleaf Sense+ è in grado di apprendere le preferenze di illuminazione dell'utente e quindi di offrire un controllo dell'illuminazione a mani libere. Ciò include azioni di illuminazione predittive come l'accensione e lo spegnimento automatico delle luci o la regolazione della luminosità e della temperatura del colore.

La linea Sense+ Controls sarà lanciata nel terzo trimestre del 2023.

Lucernario Nanoleaf

L'illuminazione Nanoleaf si sposta ora anche sul soffitto.

Nanoleaf Skylight è un apparecchio di illuminazione modulare montabile a soffitto che fornisce una luce bianca funzionale e nitida per l'uso standard e un'illuminazione RGB completamente regolabile in termini di temperatura, luminosità e gamma cromatica fino a 16 milioni di colori.

Skylight comprende pannelli modulari quadrati a LED RGBW che possono essere installati in vari schemi, proprio come le altre luci Nanoleaf. Queste luci intelligenti offrono anche l'intelligenza che avete imparato a conoscere e amare da Nanoleaf, tra cui Rhythm Music Visualiser, Screen Mirror, Scene di illuminazione dinamica e Scene di gruppo.

In combinazione con Nanoleaf Sense+, è possibile ottenere un'illuminazione automatizzata per una comodità di illuminazione senza problemi.

Il lancio di Skylight è previsto per il terzo trimestre del 2023.

Scritto da Adrian Willings.