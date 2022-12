Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da 10 anni Jackery è un faro per gli appassionati di outdoor e di avventura di tutto il mondo.

E ora, in onore del periodo natalizio, ha annunciato un "Xmas Giveaway" senza precedenti, ricco di offerte esclusive.

In questo periodo natalizio, Jackery offre fino al 28% di sconto su alcune soluzioni a energia solare per un periodo di tempo molto limitato. Questa offerta speciale porterà gioia e luce nella vita degli avventurieri e degli appassionati di outdoor. È un'opportunità per acquistare il prodotto Jackery perfetto a un prezzo imbattibile.

Le comunità che vivono fuori dalla rete possono ora godere dei benefici dell'energia solare a un prezzo accessibile, consentendo loro di tenersi al caldo e di ricaricare dispositivi vitali come telefoni, computer portatili o apparecchiature mediche. Inoltre, questa iniziativa consente ai clienti attenti all'ambiente di ridurre l'impronta di carbonio, godendo al contempo di tutta la convenienza dei prodotti di alta qualità di Jackery.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Inoltre, Jackery mette in palio prodotti gratuiti attraverso l'innovativa campagna sui social media "Rub the Lamp". Dieci fortunati follower si aggiudicheranno una soluzione a energia solare gratuita, giusto in tempo per il Natale. Per partecipare all'estrazione, seguite Jackery sui social media e partecipate all'estrazione.

Offerte natalizie Jackery

Generatore solare Jackery 1000

Questo affidabile generatore solare di media capacità è la scelta perfetta per diversi utilizzi dell'energia di riserva, dai viaggi in auto e in camper al campeggio e alle attività all'aperto.

Progettato con competenza per tutte le stagioni, l'SG1000 integra la stazione di alimentazione portatile Explorer 1000 e i pannelli solari SolarSaga 100 in un unico pratico pacchetto.

Con una potenza di funzionamento di 1.000W, una potenza di picco di 2.000W e una capacità di 1.002Wh, questo potente generatore potrà beneficiare di uno sconto di ben 300 dollari durante le festività natalizie sul sito web di Jackery.

Se siete nel Regno Unito, potete acquistare l'SG1000 su Amazon a soli 1.479 sterline. Chi si trova nell'Unione Europea può acquistarlo a 1.619 euro.

La stazione di alimentazione portatile Jackery Explorer 1000

Questa stazione di alimentazione portatile ha caratteristiche che la rendono perfetta per le attività all'aperto, come le gite di un giorno o le escursioni del fine settimana. La sua capacità di 1000 Wh consente di utilizzare più dispositivi contemporaneamente e di mantenerli alimentati durante il viaggio.

Dispone di due porte USB e di una presa CA che possono essere utilizzate per ricaricare smartphone, tablet, computer portatili e altri oggetti elettronici. Inoltre, è possibile utilizzare l'adattatore per auto incluso per alimentare gli accessori dell'auto, come refrigeratori e compressori d'aria.

Per gli acquirenti che desiderano acquistare l'E1000 per le festività natalizie, questa è l'occasione giusta, poiché il prodotto ha diritto a uno sconto di 200 dollari durante questo periodo promozionale sul sito web di Jackery o sulla pagina di Amazon.

Per gli acquirenti del Regno Unito, l'Explorer 1000 è disponibile su Amazon al prezzo vantaggioso di 1.039 sterline. I clienti dell'UE possono usufruire di un prezzo altrettanto competitivo di 1.124 euro.

Generatore solare Jackery 1500

L'SG1500 è un generatore solare per impieghi gravosi di Jackery, progettato per compiti importanti in qualsiasi ambiente. L'SG1500 è dotato di funzioni di sicurezza avanzate e di capacità di ricarica rapida, che lo rendono ideale per i viaggi in campeggio o per le esigenze di un generatore di emergenza.

Grazie all'incredibile capacità di 1534Wh e alla potenza di funzionamento di 1800 watt, questo generatore è in grado di fornire energia affidabile e di mantenere bassi i costi energetici. Dispone di tre prese CA a onda sinusoidale pura, una porta PD 60W USB-C, una porta Quick Charge 3.0, una porta USB-A e una porta auto da 12 V per fornire energia in abbondanza per tutte le vostre esigenze. L'unità è in grado di alimentare fino all'85% degli elettrodomestici, tra cui luci, microonde e frigoriferi.

Se acquistate questo prodotto durante le festività natalizie, avrete diritto a uno sconto del 25% o a uno sconto di 730 dollari.

La centrale elettrica portatile Jackery Explorer 2000 Pro

Il 2000 Pro è l'ultima invenzione di Jackery, un pacchetto di energia solare pluripremiato che include i migliori pannelli della categoria e un generatore di emergenza per soddisfare tutte le vostre esigenze di energia per impieghi gravosi.

Offre un'impressionante capacità di carica di 2.160Wh per alimentare facilmente tutti gli apparecchi domestici e da esterno, tra cui piastre elettriche, condizionatori e frigoriferi.

In particolare, è dotato di un display LCD intuitivo che aiuta a gestire la durata della batteria, il wattaggio in uscita e i dati energetici in tempo reale.

Una ricarica completa richiede solo 2,5 ore, il che lo rende un'ottima scelta per le escursioni fuori rete.

In questo periodo di festa, il 2000 Pro può essere acquistato con uno sconto di 420 dollari.

Si tratta di 1.839 euro per i clienti della zona euro e di 1.825 sterline per gli acquirenti del Regno Unito.

Il generatore solare 2000 Pro

Il generatore solare 2000 Pro di Jackery (Explorer 2000 Pro + SolarSaga 200W) è il generatore più potente dell'azienda, con una capacità di 2.160Wh, una potenza di 2.200W AC e una potenza di picco di 4.400W. Questo potente generatore è in grado di gestire qualsiasi attività domestica o all'aperto. Collegatelo agli affumicatori a pellet per i barbecue, ai mini refrigeratori per i viaggi in campeggio, ai caricabatterie per le biciclette elettriche per esplorare i sentieri naturali o ai frigoriferi per mantenere il cibo freddo e fresco durante i lunghi viaggi.

Questa combinazione ha un ulteriore sconto del 28% (799 dollari di sconto). È un'offerta imbattibile!

I clienti del Regno Unito possono acquistare il 2000 Pro su Amazon per 2.339 sterline. Nei Paesi dell'Unione Europea, l'unità viene venduta a 2.319 euro.

Lo spirito natalizio ha preso vita

Il team di Jackery ha creato l'azienda per offrire alle persone un modo senza problemi di vivere la vita che desiderano senza dipendere dalle fonti di energia convenzionali.

Come appassionato promotore del movimento ecologico, il team di Jackery ha contribuito pesantemente ai soccorsi in caso di disastri naturali e ha fornito a migliaia di famiglie in tutto il mondo un senso di comfort e sicurezza. Il suo obiettivo era quello di diventare il principale fornitore di energia solare e oggi è diventato realtà.

Per saperne di più sulle offerte natalizie di Jackery, visitate questa pagina e tenetevi il miglior regalo per voi: il risparmio!