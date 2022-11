Nanoleaf reintroduce le forme Ultra Black in edizione limitata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nanoleaf ha riproposto il suo starter kit Shapes Ultra Black Triangles in edizione limitata, che presenta pannelli luminosi con una finitura nera a 360 gradi per offrire un'alternativa netta alle solite opzioni di illuminazione.

Il kit, che costa 199,99 sterline per una confezione da 9 pezzi, comprende accessori neri per il montaggio e l'alimentazione. È disponibile anche un kit di espansione per 3 confezioni al prezzo di 59,99 euro.

Entrambi sono dotati di funzionalità intelligenti, tra cui il visualizzatore di musica ritmica, lo specchio dello schermo e le tecnologie touch e di programmazione di Nanoleaf.

Saranno nuovamente disponibili a partire dal 23 novembre 2022, con preordini in corso sul sito web di Nanoleaf.

Inoltre, Nanoleaf ha introdotto un nuovo kit di avviamento Shapes Mini Triangles 9 pack per ampliare i layout con le sue soluzioni di illuminazione più piccole.

Il prezzo è di 119,99 euro ed è disponibile da subito.

Infine, il produttore ha reso disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (7.1.0) che include una modalità a basso consumo per ridurre il consumo energetico quando i prodotti Nanoleaf sono in standby.

L'azienda sostiene di aver ridotto il consumo energetico in standby fino al 96% per Shapes e al 50% per le luci Lines ed Elements.

Nanoleaf ha anche annunciato di recente diversi nuovi prodotti con certificazione Matter. Il nuovo standard industriale per le case intelligenti garantisce che numerosi dispositivi si connettano e dialoghino tra loro senza soluzione di continuità.

Scritto da Rik Henderson.