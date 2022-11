Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TP-Link ha annunciato una selezione di router Wi-Fi 7 e sistemi di rete mesh, con velocità wireless dichiarate fino a 33 Gbps.

In testa c'è il TP-Link Archer BE900, che secondo il produttore è il "primo router Wi-Fi 7 quad-band al mondo". Supporta le bande a 2,4 GHz, due bande a 5 GHz e la nuova banda a 6 GHz. È in grado di raggiungere velocità fino a 24 Gbps in Wi-Fi.

Inoltre, il router dispone di due porte WAN/LAN da 10 Gbps e quattro porte LAN con velocità di trasferimento di 2,5 Gbps. È presente anche una singola porta LAN da 1 Gbps, oltre a una porta USB 3.0 e una USB 2.0.

TP-Link introdurrà anche modelli step-down - Archer BE800 e BE550 - con velocità fino a 19 Gbps e 9,2 Gbps rispettivamente.

Gli appassionati di videogiochi avranno a disposizione un router dedicato, il TP-Link Archer GE800, in grado di raggiungere velocità Wi-Fi 7 "superiori a 18 Gbps". Dispone di due porte Ethernet da 10 Gbps e di due porte da 2,5 Gbps, quindi dovrebbe essere in grado di gestire le richieste di gioco anche durante l'intensa attività internet della famiglia.

Infine, è stato annunciato anche un sistema mesh Wi-Fi 7 per tutta la casa, il Deco BE95.

Promette velocità fino a 33 Gbps utilizzando quattro frequenze tra i punti mesh, due delle quali sono bande a 6 GHz. Su ogni unità sono presenti anche due porte Ethernet da 10 Gbps.

Saranno disponibili anche i punti Deco BE85 e Deco BE65 a tre bande, con velocità fino a 22 Gbps e 11 Gbps rispettivamente.

Archer BE900, Deco BE95 e BE85 saranno disponibili per il preordine a partire dal 31 dicembre 2022, al prezzo rispettivamente di 699,99 dollari, 1.199,99 dollari (2 pack) e 999,99 dollari (2 pack). Verranno spediti a partire dal primo trimestre del 2023.

Gli altri prodotti saranno disponibili all'inizio del prossimo anno.

Siamo in attesa dei prezzi e della disponibilità nel Regno Unito e in Europa.

Scritto da Rik Henderson.