Nanoleaf Lines Squared porta l'illuminazione a 90 gradi a un livello superiore

(Pocket-lint) - Le Lines Squared di Nanoleaf sono un aggiornamento delle barre luminose Nanoleaf Lines esistenti, con l'aggiunta della possibilità di collegarle ad angoli di 90 gradi.

L'ultima aggiunta alla gamma Nanoleaf, in continua crescita, significa che le persone possono creare nuovi schemi e layout sulle pareti, persino costruire scatole di luce grazie alla nuova opzione di connessione a 90 gradi. Il Nanoleaf Lines originale consentiva una connessione solo a 60 gradi, ma i nuovi connettori Lines Squared sono anche compatibili con il passato, in modo da avere una flessibilità ancora maggiore quando li si accoppia.

Come gli altri prodotti Nanoleaf, le nuove Lines Squared si collegano a HomeKit, Google Home e Amazon Alexa e, se lo desiderate, supportano anche Samsung SmartThings. Le luci possono anche fungere da router di confine Thread, in modo da poter acquistare online anche altri accessori Thread. Si noti che questo dispositivo non è ancora pronto per l 'uso, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Volete fare il pieno di energia? L'applicazione di Nanoleaf include anche un visualizzatore musicale Ryhthm che sincronizza le luci con la musica, mentre un'applicazione trasforma il desktop del PC in luci sulla parete.

Il prodotto Lines Squared è disponibile per l'ordinazione fin da ora ed è disponibile in una confezione iniziale da 99,99 dollari / 89,99 sterline / 99,99 euro di quattro luci, con pacchetti di espansione disponibili se si desidera costruire qualcosa di particolarmente fantasioso. È innegabile che le lampadine Nanoleaf Lines Squared siano costose, ma è altrettanto innegabile che siano anche molto belle.

Scritto da Oliver Haslam.