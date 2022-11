Nanoleaf lancia le prime luci compatibili con la materia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nanoleaf offre una serie di soluzioni di illuminazione per la casa e l'area di gioco. Ora l'azienda sta ampliando la sua gamma per includere anche luci compatibili con Matter.

L'azienda ha rivelato quattro nuove lampadine e strisce luminose intelligenti che fanno parte della linea Essentials. Nanoleaf Essentials è stata lanciata originariamente nel 2020 e comprendeva una serie di prodotti per l'illuminazione domestica intelligente che funzionavano con Thread.

Ora Nanoleaf sta cercando di rendere le sue luci ancora più convenienti con un'esperienza senza soluzione di continuità supportata da Matter. Le luci comprendono lampadine A19, GU10 e una striscia luminosa.

Nel frattempo, Matter è uno standard di settore progettato per consentire ai prodotti per la casa intelligente di integrarsi perfettamente nella casa intelligente in modo meno doloroso. Sebbene le luci Nanoleaf possano essere controllate e personalizzate tramite l'app Nanoleaf, potrete anche utilizzare il vostro assistente vocale preferito o un'altra app per la casa intelligente tramite gli strumenti Multi-Admin di Matter.

Come le altre luci Nanoleaf, queste nuove luci intelligenti Essentials offrono un'ampia possibilità di personalizzazione dell'illuminazione. Con 16 milioni di opzioni di colore, bianchi ultra-luminosi e illuminazione dinamica che cambia colore, avrete un'illuminazione flessibile e piacevole per la vostra casa.

Nanoleaf afferma che questo è solo l'inizio dei suoi sforzi con i dispositivi compatibili con Matter e che altri saranno lanciati al CES 2023. Per saperne di più, visitate il sito di Nanoleaf.

Scritto da Adrian Willings.