La serratura intelligente Level Lock+ integra il tasto Home di Apple

(Pocket-lint) - Gli appassionati di case intelligenti che vivono nell'ecosistema Apple HomeKit hanno una nuova serratura intelligente tra cui scegliere, e il Level Lock+ offre il supporto per Home Key.

La nuova soluzione Apple per le chiavi intelligenti consente di utilizzare l'iPhone e l'Apple Watch per sbloccare istantaneamente una porta e, con Home Key, di consentire l'accesso anche ad altre persone. Le chiavi si trovano nell'app Wallet proprio come una carta di credito e l'esperienza è simile a quella di un pagamento con Apple Pay. Le serrature possono essere utilizzate anche quando la batteria dell'iPhone o dell'Apple Watch è scarica.

Come altri dispositivi abilitati per HomeKit, anche Level Lock+ può essere bloccato e sbloccato a distanza e, se l'acquirente lo desidera, può aggiungere all'installazione un tastierino opzionale. Tra gli altri metodi di sblocco ci sono le classiche schede NFC e Siri per chi preferisce parlare con la propria porta.

Il tastierino non è però economico. La tastiera costa 79 dollari da sola, mentre il Level Lock+ costa 329,95 dollari, con opzioni in nichel satinato e nero opaco. È anche possibile installarlo da soli.

Il Level Lock+ è attualmente disponibile per la vendita solo negli Stati Uniti, e anche in questo caso è un'esclusiva degli Apple Store. Se siete fortunati, dovrebbero esserci delle scorte presso il vostro negozio di fiducia, ma per gli ordini online sono previsti tempi di attesa fino a sei settimane.

