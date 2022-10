Hoover Cordless Stick HF9 vuole essere il re dell'aspirazione e dell'autonomia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È chiaramente una settimana di lanci di aspirapolvere. Sulla scia del Dyson Gen5detect, Hoover ha annunciato l'aspirapolvere Cordless Stick HF9.

L'azienda, che ha inventato l'aspirapolvere, sostiene che l'HF9 offrirà l'aspirazione più potente per pulire tutta la casa, offrendo 30 minuti di autonomia con l'impostazione ottimale per non doversi fermare.

L'aspirapolvere Hoover Cordless Stick HF9 è dotato di una serie di funzioni, tra cui un display digitale per sapere quanta batteria è rimasta in termini di autonomia, un unico pulsante di accensione anziché un grilletto e si regge da solo, senza bisogno di appoggiarsi ai mobili o alla parete.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Alla base della bacchetta c'è un pulsante che si preme con il piede per rilasciare la testina, mentre un altro pulsante rilascia il contenitore da 0,7 litri. Accanto al pulsante di accensione, c'è un pulsante di modalità per passare dalla moquette al pavimento e un pulsante turbo da premere una volta per accendere e un'altra per spegnere, anziché tenerlo premuto.

La testina Anti-Twist è progettata per evitare che i capelli si avvolgano intorno alle spazzole ed è facile rimuovere le spazzole, rendendo la pulizia semplice e accurata.

La batteria di Hoover Cordless Stick HF9 può essere rimossa per essere ricaricata ed è dotata di ricarica rapida, oltre che di luci LED che indicano quando la batteria è completamente carica o in carica. Ci sono anche luci sulla parte anteriore della testa dell'HF9 per aiutare a pulire sotto i mobili.

Hoover Cordless Stick HF9 è disponibile nei colori Tulip Red e Ocean Green e pesa 3,4 kg. Esiste un modello standard e uno per animali domestici: il modello standard costa 379 euro, quello per animali 399 euro.

La telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è la soluzione definitiva per la sicurezza domestica flessibile: ecco perché Di Pocket-lint International Promotion · 19 agosto 2022 Questa telecamera è perfetta se volete rendere la vostra casa più sicura e protetta.

squirrel_widget_12856375

Scritto da Britta O'Boyle.