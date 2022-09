Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Signify, l'azienda che si occupa dell'illuminazione intelligente Philips Hue, ha annunciato una nuova app, nuove funzioni e nuovi prodotti per l'altro marchio di illuminazione intelligente, WiZ.

L'app V2 di WiZ sarà lanciata alla fine di settembre 2022 e porterà con sé una funzione chiamata SpaceSense, basata sulla tecnologia di rilevamento Wi-Fi. SpaceSense utilizza i segnali Wi-Fi in una stanza per rilevare il movimento senza che i prodotti richiedano sensori e batterie dedicate.

Le luci WiZ saranno in grado di determinare se un oggetto si sta muovendo nella stanza misurando piccole deviazioni nella potenza del segnale e il rilevamento è omnidirezionale, quindi non richiede una linea di vista.

È necessario che in una stanza siano installate due luci intelligenti WiZ e che sia in esecuzione l'applicazione WiZ V2, ma una volta fatto questo, la funzione SpaceSense accenderà automaticamente le luci in una stanza quando si entra, o le spegnerà quando non viene rilevato alcun movimento. È possibile regolare anche la sensibilità, in modo che gli animali domestici non possano accendere le luci.

Oltre alla funzione SpaceSense, l'app V2 di WiZ presenta un'interfaccia e funzioni ridisegnate, tra cui l'azione rapida, che consente di avere un'azione rapida personalizzata per l'illuminazione nell'app. C'è anche la funzione Light Scene Management.

WiZ ha anche annunciato la String Light, impermeabile e resistente alle intemperie, che offre 16 milioni di opzioni di colore. La String Light contiene 12 lampadine a LED ed è dotata di un'impostazione Dynamic Light Mode che consente alle lampadine di accendersi casualmente di diversi colori in base alla modalità di illuminazione scelta.

L'app V2 di WiZ, con la sua funzione SpaceSense e altre caratteristiche, è compatibile con tutti i prodotti WiZ e Connected by WiZ. Come detto, sarà disponibile dalla fine di settembre 2022. La WiZ Outdoor String Light sarà disponibile da ottobre 2022 e costerà 109,99 sterline nel Regno Unito.

Scritto da Britta O'Boyle.