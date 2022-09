Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Yale ha colmato una lacuna abbastanza evidente nella sua linea di telecamere di sicurezza domestica con la nuova Floodlight Camera, che completa la sua linea per il momento.

La telecamera è dotata di un sistema di illuminazione a 2.000 lumen con due punte che si possono orientare esattamente come si desidera, il che la rende ideale per gli spazi più strani.

Yale consente di impostare gli avvisi di movimento in aree ben definite, in modo da assicurarsi di essere avvisati solo in determinate ore del giorno o della notte e in determinate aree. Ciò significa che non si riceveranno notifiche se la telecamera percepisce il rumore di qualcuno che passa davanti a casa vostra, ad esempio.

Sono disponibili diverse modalità di illuminazione per evitare di accecare inutilmente qualcuno e, in caso di necessità, è in grado di attivare una sirena integrata da 110 dB, che dovrebbe essere più che sufficiente per scoraggiare la maggior parte degli intrusi o dei trasgressori.

La qualità della telecamera non è ai vertici del settore, con i suoi 1080p, ma dovrebbe essere sufficientemente nitida per la maggior parte delle persone, mentre il grado di protezione IP65 significa che è possibile lasciarla all'aperto in qualsiasi condizione atmosferica senza preoccuparsi.

Collegando la Floodlight Camera alla rete Wi-Fi è possibile controllarla da qualsiasi luogo in cui ci si trovi quando si è fuori casa, il che è ovviamente un must per questo tipo di telecamera di sicurezza domestica.

La Yale Floodlight Camera sarà ordinabile dal 28 settembre 2022 al prezzo di 169,99 euro.

Scritto da Max Freeman-Mills.