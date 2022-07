Ora c'è una chiave per la porta con Apple Find My

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete inclini a perdere gli oggetti, allora l'Ultion KeyTag potrebbe interessarvi, perché integra il sistema Find My tech di Apple.

Ciò significa che sarete in grado di ritrovare la chiave smarrita utilizzando la rete Find My che fa parte dell'offerta del vostro iPhone.

Questo vi eviterà di andare a caccia della vostra chiave quando l'avete smarrita, oltre a renderla possibile da trovare quando l'avete persa all'esterno.

Al momento il KeyTag offrirà il lato Bluetooth piuttosto che UWB, ma sarà possibile aprire Find My e vedere dove si trovano i dispositivi. In questo modo sarà possibile tornare alla chiave smarrita, utilizzando un allarme per localizzarla con maggiore precisione.

La tecnologia è integrata nel portachiavi, quindi può essere montata su qualsiasi chiave Ultion per funzionare con qualsiasi serratura Ultion, e costerà 39 sterline (inclusa la nuova chiave).

È possibile scegliere tra cinque colori diversi, due dei quali si illuminano al buio per essere individuati più facilmente.

Il sistema Find My Skills di Apple funziona con una serie di dispositivi Apple e di terze parti. I più noti sono gli Apple AirPods e l'Apple AirTag, il tag di localizzazione dedicato di Apple.

Risparmia GRANDE sulle centrali elettriche portatili con la vendita di Natale di EcoFlow Di Pocket-lint International Promotion · 1 dicembre 2021 Questa vendita significa che puoi fare ottimi affari sulle centrali elettriche di EcoFlow.

Naturalmente avrete bisogno di una serratura Ultion di Brisane-Secure, come la serratura intelligente Ultion Nuki, che funzionerà con tutti i vostri dispositivi domestici intelligenti, consentendovi di utilizzare la vostra voce per bloccare la porta o di controllare che sia chiusa tramite il vostro telefono. Non preoccupatevi, è necessario un PIN per sbloccarla con la voce.

L'aspetto più interessante di Ultion Nuki è la possibilità di avere una chiave all'esterno, in modo da avere l'aspetto e il comportamento di una normale serratura dall'esterno, ma con capacità aggiuntive dall'interno.

L'Ultion KeyTag può essere ordinato ora attraverso il sito web di Ultion (utilizzando il codice di sicurezza) o attraverso i centri autorizzati Ultion Key Centres e potrebbe significare che non perderete mai più le vostre chiavi!

Scritto da Chris Hall.