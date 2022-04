Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando si tratta di tenere d'occhio la tua casa, ci sono molte opzioni diverse tra cui scegliere. Alcune persone preferiscono avere un sistema con telecamere monitorate da professionisti, mentre altri adottano un approccio più fai-da-te e usano telecamere domestiche che possono essere monitorate dai loro telefoni.

Anche se queste telecamere funzionano bene, però, sono spesso un po' brutte e possono essere molto complicate da installare, con cablaggi e forature necessarie. La EZVIZ BC2 è la soluzione perfetta per chiunque voglia i benefici di una telecamera senza il fastidio o la spesa di un sistema tradizionale. Può andare praticamente ovunque!

Questa videocamera alimentata a batteria EZVIZ BC2 è facile da installare e utilizzare, ed è perfetta per chiunque voglia tranquillità senza apportare grandi cambiamenti alla propria casa. È particolarmente adatta per gli affittuari che non vogliono rischiare di sacrificare la loro cauzione facendo dei buchi nel muro, o per chiunque vada regolarmente nelle case di vacanza. Le telecamere a batteria sono più comode e affidabili di quelle tradizionali per numerose ragioni, e tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Wi-Fi per impostarle.



Questo articolo evidenzia i 5 motivi per avere una telecamera a batteria per tenere d'occhio la tua casa.

Vuoi tenere d'occhio la tua casa quando non ci sei, ma non vuoi un pugno nell'occhio con una telecamera che occupa spazio nel tuo salotto. È già abbastanza difficile trovare il tempo per pulire e organizzare la tua casa, figuriamoci preoccuparsi di installare un sistema di sicurezza che occupa più spazio ed è difficile da nascondere.

La EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 è la soluzione perfetta per te. Questa videocamera ha dimensioni compatte, è facile da installare e sembra un normale mobile invece di un'ingombrante videocamera di sicurezza. Inoltre, funziona a batterie, quindi non devi preoccuparti di trovare una presa dove vuoi posizionarla. La EZVIZ BC2 si integra perfettamente nella tua casa.

Le telecamere di sicurezza tradizionali richiedono di forare le pareti e far passare i cavi in tutta la casa. Chi ha il tempo o la pazienza per questo? Inoltre, cosa succede se vuoi spostare la telecamera dal soggiorno alla camera dei bambini? L'idea di fare buchi e far passare i cavi per tutta la casa è particolarmente spaventosa per i genitori. Probabilmente vuoi tenere d'occhio il tuo piccolo mentre dorme, ma non vuoi avere a che fare con i fili. Può essere difficile trovare una telecamera che si possa posizionare nella stanza del vostro bambino senza doversi preoccupare dei cavi che si intromettono o che sono un pericolo di strangolamento.

La EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 è una telecamera di sicurezza alimentata a batteria che può essere collocata in qualsiasi punto della casa senza bisogno di forature o cavi. BC2 è alimentata da una batteria da 2000 mAh che può funzionare fino a 50 giorni alla volta. La EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 è facile da configurare e utilizzare e viene fornito con rilevamento del movimento e visione notturna, in modo da poter sempre tenere d'occhio il tuo bambino. Questa telecamera è perfetta per la stanza del bambino perché può essere attaccata alla guida della culla o alla parete.

Le telecamere di sicurezza standard possono fare solo così tanto. Se c'è un'interruzione di corrente, sono rese inutili, lasciando la tua casa o l'ufficio vulnerabile ai ladri. Possono succedere molte cose quando la tua telecamera di sicurezza è fuori uso. I ladri potrebbero introdursi nella tua casa o nel tuo ufficio e rubare i tuoi beni senza che tu lo sappia.

La telecamera di sicurezza alimentata a batteria per interni BC2 è la soluzione perfetta per questo problema. Questa telecamera è cablata ma funziona con una batteria, quindi continuerà a funzionare anche durante un'interruzione di corrente. Inoltre, ha una risoluzione HD 1080p e la visione notturna per tenere d'occhio tutto ciò che accade nel tuo spazio, sia di giorno che di notte.

Le telecamere di sicurezza tradizionali sono spesso ingombranti, antiestetiche e richiedono un'installazione professionale. Questo può essere un grande deterrente per le persone che cercano di rendere sicura la loro casa o l'ufficio. Inoltre, le telecamere di sicurezza tradizionali possono essere installate solo attraverso l'hardwiring, che comporta la foratura delle pareti. Se sei un proprietario di casa, potresti esitare a fare dei fori nel muro per ragioni estetiche e strutturali. Se sei un affittuario, hai buone ragioni per temere di sacrificare il tuo deposito iniziale se fai dei fori nelle pareti.

La EZVIZ Indoor Battery Camera è la soluzione perfetta per chi vuole la tranquillità che deriva dal possedere una telecamera di sicurezza senza il fastidio dei fili o dell'installazione. Questa minuscola telecamera può essere attaccata a qualsiasi superficie metallica con uno scatto e fornisce una qualità video HD 1080p. È una soluzione al 100% senza fili, e si può posizionare ovunque. E poiché non deve essere cablata in casa tua, il deposito del tuo inquilino rimane al sicuro.

Sei sempre preoccupato di perdere i momenti importanti della vita. È difficile sapere quando il momento sta accadendo, e anche se sei lì, potresti non essere in grado di catturarlo correttamente. Questo è particolarmente vero per i giovani genitori e i genitori di animali domestici. Non vuoi perdere i primi passi del tuo bambino, vero? E non vuoi perdere quei momenti adorabili in cui i tuoi animali domestici giocano tra loro.

La telecamera a batteria per interni EZVIZ BC2 è la soluzione perfetta per questo problema. Questa telecamera di sicurezza a batteria è dotata di rilevamento del movimento e inizia automaticamente a registrare quando rileva la presenza di qualcuno nella stanza. Inoltre, puoi scegliere tra l'archiviazione locale o i piani EZVIZ CloudPlay per garantire che i tuoi filmati siano sempre al sicuro. Anche se è piccola, supporta l'inserimento di una scheda microSD fino a 256 GB, che è sufficiente per mesi di filmati.

Se stai cercando una telecamera a batteria per tenere d'occhio la tua casa mentre sei via o una che funzioni quando manca la corrente, EZVIZ ti ha coperto. La telecamera a batteria per interni BC2 può essere collocata ovunque e continua a registrare quando c'è un'interruzione di corrente, così non dovrai mai preoccuparti di perdere qualcosa di importante. Se stai cercando un modo affidabile per sorvegliare la tua proprietà, la EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 è la soluzione perfetta.

La EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 è attualmente disponibile su Amazon UK per £69.99. Se stai cercando una telecamera a batteria affidabile per tenere d'occhio la tua casa, gli animali domestici o i bambini, vale la pena considerarla.