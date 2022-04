Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Cerca su Google"smart lock" in questo momento. Cosa vedete? Serrature di Google Nest e August e altri - tutti per oltre 200 dollari ciascuno? Le serrature intelligenti non sono economiche, ma Wyze mira a cambiare questo.

L'azienda di smart home, nota per offrire prodotti a prezzi accessibili, ha annunciato il Wyze Lock Bolt. Si tratta di una serratura "intelligente" che sembra una tastiera nera opaca, ma ha un lettore di impronte digitali. In particolare, non ha una connessione internet, basandosi su Bluetooth per il controllo locale. Disponibile direttamente attraverso Wyze, sostituisce l'intero catenaccio e costa 69,99 dollari (più 10 dollari di spedizione).

Il Wyze Lock Bolt può essere sbloccato con la tua impronta digitale o con un codice inserito sulla tastiera integrata. La tastiera/lettore di impronte digitali è montato sulla parte anteriore, mentre la parte posteriore ospita le batterie e il motore. Non supporta una chiave tradizionale. È necessario utilizzare i codici o le impronte digitali per sbloccarlo e controllarlo via Bluetooth tramite l'app Wyze sul tuo smartphone iOS o Android. (È possibile utilizzare l'app Wyze per bloccare o sbloccare la porta se ci si trova nel raggio di 16 piedi della radio Bluetooth 5.0). Il Wyze Bolt può memorizzare localmente fino a 50 stampe sulla serratura, oltre a 20 codici della tastiera.

L'app Wyze può anche registrare chi ha avuto accesso alla serratura e quando. Ma non c'è Wi-Fi o altra connettività, quindi non si può fare affidamento su questo o aspettarsi qualsiasi integrazione di casa intelligente. In altre parole, non è possibile aggiungere la serratura alle vostre routine di automazione domestica o usarla con gli assistenti vocali.

Ancora, è una serratura economica con tastiera/impronta digitale che funziona con l'app Wyze sul tuo telefono se sei a distanza.

