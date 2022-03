Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il servizio Internet satellitare Starlink è in grado di fornire velocità impressionanti e, cosa più importante, può aiutare a garantire a coloro che si trovano in zone rurali remote un accesso a Internet affidabile.

Tuttavia, il servizio ha già un costo abbastanza consistente e, come sembra essere il caso di quasi tutto al momento, quel prezzo è purtroppo destinato ad aumentare.

Un'e-mail inviata ai clienti Starlink recita "A causa dei livelli eccessivi di inflazione, il prezzo del kit Starlink è in aumento da $ 499 a $ 549 per i titolari di depositi e $ 599 per tutti i nuovi ordini, in vigore da oggi".

"Inoltre, il prezzo del servizio mensile Starlink aumenterà da $ 99 a $ 110. Il nuovo prezzo si applicherà al tuo abbonamento il 22/4/2022."

L'e-mail ricorda inoltre ai clienti che hanno diritto a un rimborso parziale di $ 200 se desiderano annullare il servizio.

I clienti che hanno ricevuto apparecchiature Starlink negli ultimi 30 giorni possono richiedere un rimborso completo.

Non si fa menzione del livello Premium, quindi per ora supponiamo che l'aumento dei prezzi influisca solo sui clienti standard.

L'e-mail di Starlink ha anche rivelato alcuni risultati recenti per la piattaforma. "Dal lancio del nostro servizio beta pubblico nell'ottobre 2020, il team di Starlink ha triplicato il numero di satelliti in orbita, quadruplicato il numero di stazioni di terra e apportato continui miglioramenti alla nostra rete".

"In futuro, gli utenti possono aspettarsi che Starlink mantenga la sua cadenza di continui miglioramenti della rete e aggiunte di nuove funzionalità".

Resta da vedere se tale cadenza arrivi con continui aumenti dei prezzi.

Scritto da Luke Baker.