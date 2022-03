Innr Globe Lights Colour amplia la gamma di illuminazione intelligente per esterni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Innr ha ampliato la sua gamma di luci intelligenti per esterni con il Global Lights Colour, ora disponibile a £ 169 per tre.

Come altri prodotti di illuminazione innr, le luci sferiche sono compatibili con Philips Hue e Samsung SmartThings. Grazie alla conformità Zigbee, li colleghi a un bridge, come quello di Innr, un dispositivo Alexa o Hue Bridge, e possono quindi essere impostati su uno degli oltre 16 milioni di colori.

Le luci sono disponibili in un pacchetto di tre come standard, o possono essere aumentate fino a cinque globi in totale tramite pacchetti singoli aggiuntivi (£ 44,99 ciascuno).

Possono essere appesi a un albero, a una recinzione del giardino o persino posizionati a terra (utilizzando un picchetto incluso) e sono IP65 resistenti all'acqua e alla polvere, quindi possono resistere alle normali condizioni atmosferiche.

L'emissione di luce su ciascuna lampadina è di 370 W e dureranno per circa 30.000 ore di utilizzo o più.

Il controllo vocale di Alexa e Google Assistant può essere utilizzato per accenderli o spegnerli o per assegnare colori. È possibile utilizzare anche app di illuminazione intelligente, sebbene non siano compatibili con Apple HomeKit.

Innr ha anche una Outdoor Flex Light nella sua gamma per il 2022, al prezzo di £ 59,99 per 2 metri, £ 99,99 per 4 metri.

Scritto da Rik Henderson.