Quanto è veloce il servizio Internet Starlink di Elon Musk?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ultimamente, Starlink di Elon Musk è stato il discorso della città, con l'eccentrico miliardario che ha donato hardware per aiutare a mantenere i cittadini ucraini connessi durante il conflitto in corso.

Nel resto del mondo, invece, il servizio Starlink rimane un modo molto costoso per accedere a Internet, soprattutto se si opta per il pacchetto premium .

Per la maggior parte delle famiglie, Starlink non ha molto senso, ma se ti trovi in una remota località rurale senza accesso ai principali fornitori di banda larga, potrebbe essere una manna dal cielo.

La domanda è: quanto è veloce Starlink nel mondo reale? Ookla, l'azienda dietro Speedtest.net , ha utilizzato il suo vasto pool di dati per scoprire esattamente come Starlink è all'altezza della concorrenza in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, Ookla ha scoperto che Starlink era il provider Internet satellitare più veloce, con un margine significativo, durante il quarto trimestre del 2021. Tuttavia, non può competere con la velocità media dei provider Internet fissi negli Stati Uniti. Ookla ha anche notato che Starlink ha visto un considerevole aumento della velocità dal terzo trimestre al quarto trimestre del 2021, passando da una velocità media di download di 87,25 Mbps a 104,97 Mbps.

Starlink ha anche cifre di latenza impressionanti ed è l'unico servizio Internet satellitare ad avvicinarsi alla latenza mediana offerta dai provider Internet fissi.

Questa esperienza non è coerente in tutti gli Stati Uniti, tuttavia, con velocità che variano molto a seconda della posizione. Le velocità più elevate sono state registrate nella contea di Miami Dade, in Florida, con velocità di download mediane di 191,08 Mbps.

Nel Regno Unito, dove sembra che la maggior parte di noi stia lottando con Internet lento, Starlink è quasi due volte più veloce della velocità mediana di download della banda larga. Non riesce a tenere il passo con la velocità di caricamento, ma il margine è molto stretto. Anche la latenza mediana è bassa e Ookla ritiene che sia abbastanza buona per giocare in modo affidabile ai giochi multiplayer online.

Se confrontato con Internet via satellite SES, non c'è alcun confronto di sorta. Quindi, se sei uno dei pochi nel Regno Unito che richiede Internet via satellite, Starlink sembra che potrebbe essere l'opzione migliore.

Per vedere come Starlink partecipa alle fiere in tutto il mondo, puoi leggere il rapporto completo qui .

Scritto da Luke Baker.