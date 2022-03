Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Eufy, il marchio di casa intelligente di Anker , ha lanciato il suo ultimo prodotto: Eufy Security Video Smart Lock da $ 399.

Disponibile su Kickstarter , è un dispositivo all-in-one con campanello video e serratura intelligente che dovrebbe essere spedito ai sostenitori a maggio 2022, con una versione generale che seguirà un mese dopo. Non è solo interessante per combinare due funzionalità, ma anche perché è dotato di un lettore di impronte digitali per sbloccare la porta. Può anche inviare avvisi quando persone specifiche arrivano o se ne vanno tramite il riconoscimento facciale, secondo Anker.

È come se Eufy combinasse Eufy Smart Lock Touch da $ 260 e Wi-Fi con Eufy Video Doorbell 2K da $ 200, ma poi aggiungesse più funzionalità. Pocket-lint non ha avuto la possibilità di testare il dispositivo, ma abbiamo alcune preoccupazioni. Per uno, quando si tratta di campanelli video , le persone spesso non si rendono conto che dovrebbero premere la telecamera da qualche parte per avvisare il proprietario.

Con il dispositivo di Eufy, il pulsante del campanello si trova sulla serratura , quindi potremmo vedere le persone confondersi e non sapere cosa fare.

Eufy inoltre non ha menzionato la durata della batteria, quindi sospettiamo che la serratura della porta e la telecamera di sicurezza potrebbero consumare rapidamente la batteria.

Eufy ha affermato che la parte del campanello video sfoggerà una videocamera 2K con visione notturna, un campo visivo di 160 gradi, un rapporto di aspetto 4:3 e un altoparlante e un microfono, oltre a un cicalino digitale plug-in e rilevamento del movimento. Il blocco verrà attivato da un lettore di impronte digitali o da una tastiera e il dispositivo offre app e controllo vocale.

(Si noti che non esiste un lucchetto fisico con chiave.)

Eufy ha affermato che può riconoscere la tua stampa in meno di 0,3 secondi e utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere meglio le tue stampe e le stampe della tua famiglia nel tempo per un tempo di reazione ancora più veloce.

Come con tutti i prodotti per fotocamere Eufy, le registrazioni vengono archiviate localmente, presumibilmente lavorando direttamente tramite Wi-Fi per archiviare filmati sul dispositivo.

Eufy Security Video Smart Lock è ora disponibile su Kickstarter. Lo speciale super early bird costa $ 199 per i primi 2.000 sostenitori.

Risparmia GRANDE sulle centrali elettriche portatili con la vendita di Natale di EcoFlow Di Pocket-lint International Promotion · 1 dicembre 2021 Questa vendita significa che puoi fare ottimi affari sulle centrali elettriche di EcoFlow.

Scritto da Maggie Tillman.