(Pocket-lint) - Nanoleaf ha annunciato che sta salutando i suoi pannelli luminosi ritmici originali.

Come annunciato in un caricamento su YouTube, l'azienda ritirerà le luci intelligenti che sono diventate sinonimo del suo marchio, anche se afferma che il supporto continuerà tramite l'app mobile "per sempre" - o, almeno, per "molto, molto, molto a lungo".

Ciò che questo significa per gli attuali possessori delle luci - o, per meglio dire, per coloro che riescono ad acquistarle al di fuori del negozio ufficiale di Nanaoleaf - è che continueranno tutte le stesse funzioni, come il raggruppamento e la sincronizzazione con altre luci.

Nanoleaf osserva che le tessere Rhythm non riceveranno più nuove funzionalità in futuro e, nonostante gli aggiornamenti del firmware siano pianificati per aiutarli a continuare nella casa intelligente, questi saranno limitati a causa della radio integrata del controller.

"La tecnologia è in continua evoluzione e vogliamo essere in grado di offrire il meglio che possiamo, ma, poiché i pannelli luminosi hanno una tecnologia precedente, non saranno in grado di supportare Thread", afferma Nanoleaf.

Questo, ovviamente, si riferisce al protocollo wireless più recente e avanzato di Thread Group - e, successivamente, al protocollo di interoperabilità per la casa intelligente di prossima uscita, Matter - che Nanoleaf ha già indicato che supporterà con dispositivi compatibili in futuro.

Fortunatamente per coloro che sono interessati a creare configurazioni stravaganti, ci sono ancora molte luci intelligenti Nanoleaf disponibili da esaminare - e la società stessa indica che parte del motivo per cui i pannelli Rhythm sono stati sospesi è dovuto alla sua linea Shapes che agisce come un come successore.

Per i pannelli OG, tuttavia, questa è la fine, a parte le parti di ricambio offerte ai clienti fino alla fine del 2023 e lo stock rimanente di pacchetti di espansione scontati.

