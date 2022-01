Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Matter è stato annunciato per la prima volta nel 2019, non era del tutto chiaro come potesse avvantaggiare i dispositivi domestici intelligenti oltre altri standard, come Zigbee. Tuttavia, il concetto è stato chiarito meglio da allora, non ultimo dal suo fondatore, la Connectivity Standards Alliance.

È uno standard a livello di settore che sostanzialmente garantisce che i prodotti per la casa intelligente parlino tra loro in modo più efficiente tramite Wi-Fi o Thread, consentendo a un utente di acquistare dispositivi di diversi produttori ma integrandoli perfettamente nella propria casa connessa. Ed è finalmente quasi arrivato, con i prodotti abilitati per Matter sull'orlo del rilascio.

Pocket-lint ha recentemente parlato con il CEO della CSA, Tobin Richardson, per il Podcast Pocket-lint . Ci ha spiegato il motivo per cui è stato creato lo standard Matter e, soprattutto, in che modo andrà a beneficio dei consumatori domestici: "Stiamo cercando di far lavorare insieme diversi ecosistemi, cercando di far funzionare queste lampadine con quelle lampadine, per esempio - e... più velocemente puoi farlo, meglio è perché è un vero punto dolente [per i consumatori]", ha affermato.

"Le aziende stanno offrendo esperienze per i consumatori davvero interessanti e davvero buone, ma sono limitate al proprio ecosistema di dispositivi e prodotti.

"Non solo crea dolore e confusione per i consumatori, crea costi generali e complessità per gli sviluppatori di prodotti, che poi tornano direttamente ai consumatori. E quindi, arrivando a questo tipo di terreno comune, il massimo comune denominatore che possiamo offrire in termini di interoperabilità, queste aziende possono concentrarsi sulla costruzione di una lampadina migliore, sulla creazione di un'esperienza di connessione migliore, non solo sull'assicurarsi che questi prodotti parlino davvero tra loro. Questo è davvero il compito che abbiamo di fronte".

Oltre 170 marchi si sono iscritti per conformarsi al nuovo standard Matter, tra cui Samsung con la sua piattaforma SmartThings, Apple, Amazon, Google e Zigbee Alliance. Dovrebbe effettivamente significare che puoi solo un altoparlante intelligente, una lampadina o persino un frigorifero collegato e ognuno si vedrà e parlerà immediatamente senza che tu debba saltare la quantità di cerchi che fai oggi.

Tuttavia, Richardson non pensa che dovresti trattenerti dall'acquisto di prodotti per la casa intelligente che non sono abilitati alla materia in questo momento. Dopotutto, potrebbe passare del tempo prima che il mercato sia inondato di dispositivi compatibili. Ma la buona notizia è che molti dispositivi disponibili potrebbero essere aggiornati per essere compatibili con Matter su tutta la linea: "Stiamo esaminando un paio di nuovi termostati per la nostra casa. Ne prenderemo un paio che non sono abilitati Matter, poiché non è ancora uscito", ha rivelato.

"E sappiamo che alcuni di questi, se sono basati su Wi-Fi, verranno aggiornati. Molto di questo verrà elaborato dalle stesse aziende".

Puoi ascoltare l'intera intervista con Connectivity Standards Alliance sull'episodio 137 di Pocket-lint Podcast disponibile ora.

Scritto da Rik Henderson.