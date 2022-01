Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio di casa intelligente di Ankers, Eufy, è al CES 2022 di Las Vegas per presentare la sua versione unica dei campanelli video: un nuovo campanello con doppia fotocamera.

Chiamato Eufy Security Video Doorbell Dual , è diverso dalla maggior parte dei videocitofoni disponibili in questo momento perché ha due telecamere invece di una. Contiene una fotocamera 2K in alto per catturare il viso e il corpo del tuo visitatore e una seconda fotocamera 1080p in basso per visualizzare eventuali pacchi lasciati alla tua porta.

La fotocamera 1080p rivolta verso il basso ha un campo visivo di 120 gradi, mentre la fotocamera 2K può vedere fino a 160 gradi.

Il campanello ha un doppio rilevamento del movimento, che utilizza la tecnologia radar e PIR per rilevare con precisione le persone in movimento e potenzialmente prevenire falsi allarmi. Sfoggia anche capacità di intelligenza artificiale specifiche per rilevare pacchi e riconoscere i tuoi amici e familiari.

L'idea è che, con due fotocamere, dovrebbe esserci meno di un punto cieco, consentendoti di avere una visione più ampia in modo da poter vedere non solo le persone ma anche l'ambiente circostante. Il campanello a batteria costa $ 260 e include l'Homebase 2 richiesto, anche se Eufy ha affermato che è in arrivo una versione autonoma per coloro che già possiedono l'hub. Eufy ha anche un campanello cablato con doppia fotocamera in fase di sviluppo.

Non è richiesto alcun canone di abbonamento mensile per utilizzare Eufy Security Video Doorbell Dual. In effetti, se abbinato a un hub Eufy (HomeBase 2), ottieni 16 GB di spazio di archiviazione locale, che secondo Eufy dovrebbe fornire fino a 90 giorni di registrazione video. Il campanello stesso dovrebbe durare sei mesi con una carica.

Infine, funzionerà con le piattaforme di casa intelligente Amazon Alexa e Google Home. L'uscita è prevista per il mese prossimo, l'8 febbraio 2022.

Durante il CES 2022, Eufy ha anche annunciato una nuova Eufy Security Garage-Control Cam e la Cam Plus . Si tratta di controller e telecamere all-in-one per porte da garage progettate per sorvegliare il tuo garage e aprire e chiudere a distanza la porta del tuo garage. La Garage-Control Cam offre video 1080p e può controllare una porta, mentre la Cam Plus ha video 2K e può controllare fino a due porte.

Entrambi devono essere cablati.

Possono accoppiarsi con i sensori della porta per rilevare la tua porta e inviare un avviso se dimentichi di chiuderla quando esci di casa. Eufy offre anche il geofencing, così puoi impostare la porta del tuo garage in modo che si apra o si chiuda quando vai e vieni. Entrambi i modelli possono distinguere tra esseri umani, veicoli e movimento utilizzando l'IA sul dispositivo e non richiedono un hub Eufy. Entrambi offrono 32 GB di spazio di archiviazione locale utilizzando una scheda SD.

Non ci sono costi mensili di archiviazione cloud e ottieni una registrazione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se uno di questi ti interessa, Garage-Control Cam costerà $ 99 quando verrà rilasciato, mentre Garage-Control Cam Plus costerà $ 129.

Entrambi dovrebbero essere lanciati a marzo 2022.