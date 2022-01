Rendi le tue tende intelligenti in 30 secondi utilizzando queste tende e accessori SwitchBot oggi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Grazie alla crescente accessibilità degli accessori per la casa intelligente, la maggior parte delle persone può controllare tutti gli aspetti della propria casa utilizzando comandi vocali o smartphone. Che tu voglia cambiare le luci, la temperatura o impostare l'automazione intelligente in base alle tue abitudini, tutto può essere fatto con la tua voce o smartphone. Tuttavia, la maggior parte dei sistemi domestici intelligenti ha trascurato un aspetto essenziale della domotica: le tende.

Le tende sono un componente essenziale della tua casa: tirarle indietro ti consente di sperimentare la luce naturale, disegnarle ti aiuta a raggiungere la privacy o a ridurre le temperature interne e molto altro ancora. La maggior parte delle persone apre o chiude le tende a seconda della temperatura o dell'ora del giorno. SwitchBot è uno dei dispositivi domestici intelligenti più efficaci per le tende: ti consente di rendere più intelligenti le tende esistenti in 30 secondi!

SwitchBot Curtain è un piccolo dispositivo wireless in grado di motorizzare le tende esistenti. Non è necessario sostituire le tende esistenti o acquistare tende speciali. Il robot può essere semplicemente fissato alle tende in 30 secondi. Quando si inviano gli opportuni comandi, il dispositivo sposta le tende nella direzione desiderata, consentendo di aprire o chiudere le tende automaticamente.

Puoi anche impostare automazioni e scene intelligenti per le tue tende. Se preferisci svegliarti con la luce del sole naturale, puoi impostare automazioni per far aprire le tende con l'alba. Se installi SwitchBot Hub Mini, puoi anche controllare le tende quando sei in vacanza o dall'altra parte del mondo! Se hai tende a doppia faccia, tuttavia, avrai bisogno di due unità del dispositivo.

SwitchBot Hub Mini è il componente centrale del tuo sistema di casa intelligente. Ti consente di trasformare tutti i tuoi normali elettrodomestici, come condizionatori e TV, in dispositivi intelligenti. Inoltre, puoi anche far interagire diversi dispositivi intelligenti tra loro sulla stessa rete. Ad esempio, puoi raggruppare Hub Mini con SwitchBot Curtain e Meter per aprire/chiudere le tende in base alla temperatura e in sincronia con un condizionatore d'aria.

Il misuratore SwitchBot , noto anche come termometro e igrometro SwitchBot, ti consente di controllare la temperatura della tua casa. Puoi monitorare la temperatura ambiente della tua casa utilizzando l'app per smartphone e creare automazioni per modificare la temperatura in base all'ora del giorno. Puoi anche collegare il misuratore con la tenda SwitchBot: quando fuori fa molto caldo, il sistema di casa intelligente chiuderà le tende e abbasserà la temperatura fino a raggiungere la temperatura interna perfetta.

Il telecomando SwitchBot è l'accessorio perfetto per la tenda SwitchBot. È un piccolo dispositivo tascabile che puoi posizionare sul comodino o attaccare alla parete. Ogni volta che vuoi aprire o chiudere le tende, puoi semplicemente toccare il pulsante sul telecomando per controllare le tende. Se non vuoi usare i comandi vocali o navigare sul tuo smartphone, questo è il dispositivo ideale per controllare a distanza le tue tende.

Il pannello solare SwitchBot è un altro brillante compagno della tenda SwitchBot. Il dispositivo Smart Curtain contiene già una batteria integrata che fornisce fino a otto mesi di utilizzo continuo quando è completamente carica. Tuttavia, se lo colleghi al pannello solare SwitchBot, ti assicuri che la batteria del dispositivo sia sempre completamente carica, quindi non devi mai preoccuparti di caricare il dispositivo. Questo abbinamento è ideale per un utilizzo continuo ea lungo termine.

SwitchBot offre un'ampia gamma di dispositivi e accessori per la casa intelligente che funzionano in modo collaborativo per garantire condizioni interne perfette per la tua casa. Puoi accoppiare la tua tenda SwitchBot con Hub Mini, Remote, Meter e Pannello solare per assicurarti che il dispositivo possa essere controllato tramite comandi vocali, smartphone, telecomando e automazioni, senza il rischio che la batteria si scarichi.