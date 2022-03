Vacos ha alcune fantastiche offerte di fotocamere per la casa intelligente per Natale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei un genitore, che si tratti di un neonato o di un bambino in fase di crescita, probabilmente conosci il valore di poter tenere d'occhio i tuoi piccoli, anche se sei solo altrove nella tua casa.

Vacos è uno dei nuovi nomi più impressionanti nel mondo della sicurezza domestica intelligente e ha una gamma di incredibili telecamere di sicurezza per aiutarti a garantire che la tua casa sia sicura, insieme ad alcune fantastiche opzioni come un baby monitor per usi più specifici. Abbiamo selezionato alcuni dei suoi prodotti più allettanti proprio qui, ma dovresti anche essere sicuro di dare un'occhiata alla sua super vendita di vacanze , che termina il 5 gennaio e ha alcuni grandi sconti da offrire.

Un buon baby monitor può valere il suo peso in oro, permettendoti di rilassarti un po' con la certezza che sarai avvisato se il tuo bambino si muove o piange. È uno strumento estremamente prezioso nell'arsenale di qualsiasi genitore e Vacos ha un ottimo monitor intelligente che è miglia meglio delle versioni della vecchia scuola.

Ha una fotocamera da 720p per guardare la tua culla o il tuo letto, con una visione notturna nitida per video perfetti sia chiari che scuri, ed è abbinato a un superbo piccolo display da 5 pollici che ti consente di controllare il feed della videocamera ogni volta che vuoi. La fotocamera ha sia la temperatura che il rilevamento vocale, quindi non ti affidi solo al feed video. Dispone di controlli che ti consentono di eseguire la panoramica e lo zoom del feed, ma puoi anche effettuare il check-in dal tuo smartphone se è più semplice.

Se speri di tenere d'occhio qualcosa all'aperto o desideri semplicemente una fotocamera eccezionale per il tuo portico o il tuo giardino, Vacos ha anche un'ottima opzione per te sotto forma della sua versione Cam IR, che è impermeabile per assicurarti puoi lasciarlo fuori indipendentemente dal tempo e fare affidamento sul ritorno di un video eccezionale.

Registra a 1080p completi e ha una visione notturna, che la rende una telecamera di sicurezza perfetta, e con l'audio bidirezionale puoi far sapere agli ospiti che stai arrivando una volta che li hai individuati. Puoi persino accoppiare la videocamera con uno dei pannelli solari Vacos per assicurarti che si autoalimenti senza bisogno di essere cablata.

Infine, se hai bisogno di una videocamera per interni ma non hai necessariamente un bambino da monitorare, puoi prendere la Vacos Indoor Cam per ottenere il meglio di tutti i mondi: una superba videocamera ad alta risoluzione facile da posizionare in casa.

Funziona perfettamente con Amazon Alexa o Google Assistant (proprio come la versione Cam IR), permettendoti di controllare le tue fotocamere con un assistente vocale, se preferisci, rendendolo un'ottima aggiunta se hai già un sistema di casa intelligente configurato . Ha una vasta gamma, che lo rende ideale anche per una grande stanza interna, e il suo design accattivante e minimalista significa che si adatterà facilmente a una vasta gamma di estetiche.