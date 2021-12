Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un rapporto del regolatore delle comunicazioni del Regno Unito Ofcom afferma che più di otto milioni di case del Regno Unito possono ora accedere alla banda larga in fibra completa, sebbene solo una parte di esse abbia finora effettuato lupgrade.

In effetti, un numero significativo paga oltre le quote per velocità della banda larga più lente e molti continuano a farlo anche se sono fuori contratto.

Ofcom afferma che solo due milioni di case attualmente si abbonano alle velocità più elevate (fino a 1 giga) - circa il 24% delle case che ne sono in grado.

Tuttavia, come abbiamo trattato su Pocket-lint, è solo di recente che Virgin Media O2 ha completato il lancio del suo servizio a banda larga gigabit per coprire lintera rete. Questi numeri sono più che destinati ad accelerare nel 2022.

Certamente, la banda larga ultraveloce sarà richiesta - Ofcom ha anche scoperto che lutilizzo medio mensile di dati per famiglia è salito a 453 GB nel 2021. È più che triplicato in cinque anni.

Purtroppo, circa 125.000 case nel paese non possono ancora accedere a "velocità di banda larga decenti" anche di 10 Mbps in download e 1 Mbps in su.

Nel rapporto viene anche menzionato che la copertura 5G in tutto il Regno Unito è aumentata del 37% nellultimo anno, con laccesso ora disponibile in metà delle case del paese. Ciò non vuol dire che sia ancora utilizzato, tuttavia: Ofcom afferma che il 5G rappresenta solo il 3% dellutilizzo dei dati.