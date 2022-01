Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se ti sei mai chiesto perché alcuni dispositivi domestici intelligenti funzionano con alcune controparti ma non con altre, vorrai conoscere Matter, l'ultimo standard di interoperabilità wireless che minaccia di scuotere il settore.

Nei lavori dal 2019, con aziende come Apple, Google, Amazon, Samsung e Zigbee al centro, l'artista precedentemente noto come " Progetto CHIP " è stato ora trasformato in un marchio brillante e formalizzato: Matter.

L'obiettivo di Matter è sempre lo stesso, ma ora tutto è destinato a diventare molto più ufficiale. I grandi nomi dietro il protocollo lanceranno presto i loro prodotti nello stato appena unificato, e questo ha inevitabilmente un effetto a catena per i consumatori.

E, come sempre, il funzionamento interno in continua evoluzione della casa intelligente può essere complicato da disfare.

Ecco perché abbiamo creato questo esplicativo, in cui risponderemo esattamente a cos'è la Materia, cosa stanno effettivamente facendo le aziende al riguardo e perché tutto ... è importante.

Quindi, con quella battuta obbligatoria sulla questione fuori mano, entriamo.

Come abbiamo già accennato, Matter è un nuovo protocollo di interoperabilità per la casa intelligente lanciato come sforzo congiunto da una manciata dei più grandi attori del settore. Sono coinvolte oltre 170 aziende, tra cui Apple, Samsung, Amazon, Google e Zigbee Alliance sono i nomi più importanti.

Allora, perché l'hanno fatto - qual è il punto? Bene, la casa intelligente nella sua forma attuale è un po' disordinata.

I clienti devono assicurarsi che gli hub dedicati possano collegarsi con i dispositivi periferici giusti e anche prendere decisioni su quali dispositivi funzionano per la loro casa in base all'assistente e all'ecosistema in cui sono già integrati.

È l'equivalente di non essere in grado di passare da una console di gioco per giocare allo stesso gioco o di essere intrappolati in una piattaforma di streaming musicale a causa della tua libreria costruita.

La casa intelligente è un campo di battaglia più amichevole di quelle aree, tuttavia, motivo per cui queste aziende hanno deciso di rendere l'intero sistema più semplice sia per i produttori che per i consumatori.

L'obiettivo di Matter, quindi, è essere un protocollo di interoperabilità con modelli di dati standard che garantiscano che i dispositivi domestici intelligenti possano funzionare in diversi ecosistemi. Quindi, un display Amazon Echo Show dovrebbe ipoteticamente essere in grado di funzionare perfettamente con un campanello Google Nest come, ad esempio, con le sue offerte Ring.

Se non te ne sei mai reso conto prima, i tuoi dispositivi domestici intelligenti esistenti sono tutti collegati tramite le attuali forze dominanti: Zigbee e Z-Wave. Questa coppia, insieme a molti altri protocolli radio più piccoli, oltre al Bluetooth, non smetterà improvvisamente di connettere i tuoi dispositivi ora che la materia sta emergendo.

Tuttavia, dato il ruolo di Zigbee Alliance nella creazione di Matter - e, per procura, lo standard wireless Zigbee - è molto probabile che continui a svilupparsi parallelamente, creare un percorso verso Matter e forse anche fondersi a un certo punto.

Il futuro di Z-Wave è più interessante da osservare. E anche se potrebbe non sembrare un partecipante attivo alla Materia, in una certa misura è ancora coinvolto.

"Non è corretto pensare che Z-Wave sia seduto dall'altra parte di [Matter], non lo siamo", ha recentemente dichiarato a The Ambient Mitch Klein, direttore esecutivo di Z-Wave Alliance e direttore delle partnership strategiche, Silicon Labs. .

"Non ho intenzione di affrontare alcune delle loro sfide, perché tutti le abbiamo. Ma CHIP si concentra sull'IP. Mostrami un dispositivo che può utilizzare l'IP su una batteria. Evitare quella tana del coniglio, dicendo solo che non è solo Z-Wave, è anche Zigbee che ha bisogno di sviluppare un qualche tipo di percorso di comunicazione verso CHIP, e quindi stiamo effettivamente comunicando e lavorando con loro."

Thread, nel frattempo, è un altro protocollo radio che è impostato per distribuire certificazioni per alcuni dispositivi approvati da Matter. Abbiamo dettagliato la natura e i vantaggi nella nostra guida completa a Thread , ma ci aspettiamo che svolga un ruolo sempre più importante man mano che Matter si sviluppa.

La materia è stata guidata da questi grandi marchi di case intelligenti e, ora che l'entusiasmo iniziale per la loro partecipazione è diminuito, ognuno di loro sta illustrando esattamente cosa significa andare avanti.

Google è stato uno dei primi a farlo in dettaglio. Come parte di un post sul blog che delinea quattro passaggi che interessano la più ampia casa intelligente di Google, la società ha affermato che tutti i display e gli altoparlanti Nest verranno aggiornati per consentire loro di controllare i dispositivi approvati da Matter. Ciò significa che l'Assistente Google sarà in grado di controllare qualsiasi dispositivo con il timbro Matter su di esso.

Anche i dispositivi più recenti con supporto per Thread, come Google Nest Hub e Nest Wi-Fi, saranno hub di connessione Matter, rendendo più semplice l'utilizzo dei dispositivi supportati da Matter in tutta la casa.

È interessante notare che Google ha anche notato che il termostato Nest supporterebbe Matter (il che significa che, ipoteticamente, i proprietari sarebbero in grado di far controllare il dispositivo da un diverso assistente intelligente), sebbene non ci fosse alcuna parola sullo stesso per il vecchio Nest Learning Thermostat.

Google supporterà anche Matter tramite i telefoni Android, che dovrebbero fornire un facile supporto per la configurazione e il controllo tramite l'app Google Home e opzioni proprietarie di terze parti.

Non uno da essere messo in ombra da Google, Amazon è pronto ad aggiornare il suo Echo to Thread di quarta generazione, utilizzando il protocollo per creare un ponte tra se stesso e una rete Wi-Fi. Eero di proprietà di Amazon supporterà anche Matter, con la maggior parte dei suoi router mesh già dotati di supporto Thread.

Non è ancora chiaro se altri modelli Echo con chip Zigbee all'interno (la stessa tecnologia che verrà aggiornata nel quarto Echo) saranno anche in grado di fungere da router di bordo Thread, ma sicuramente sembra essere una possibilità.

Apple ha ora fornito anche alcuni dettagli sull'integrazione di Matter, dicendo che sarà supportato in iOS 15, il che significa che sarai in grado di utilizzare l'app Home per gestire i tuoi dispositivi Matter. Il supporto per gli accessori Matter all'interno dell'app Home dovrebbe significare una maggiore flessibilità nella configurazione della tua casa intelligente e nella perfetta integrazione di tutto ciò.

Samsung è stata una festa molto entusiasta e osserva che gli hub nella sua piattaforma SmartThings verranno aggiornati per supportare Matter. Lo standard sarà in grado di fungere da controller per i suoi smartphone, TV ed elettrodomestici intelligenti, anche se non è ancora chiaro se questo avverrà tramite Wi-Fi o Thread.

La domanda più importante, quindi, è cosa questo significhi effettivamente per te e la tua casa intelligente.

Abbiamo visto come Matter promette di semplificare il processo decisionale sugli ecosistemi e sui nuovi dispositivi, ma per quanto riguarda i dispositivi esistenti? Stanno ricevendo supporto?

Beh, sfortunatamente, questo dipende davvero dal loro hardware. I dispositivi abbastanza nuovi che funzionano tramite Wi-Fi o Thread dovrebbero essere aggiornati a Matter a un certo punto, tramite un aggiornamento software o tramite un bridge.

Tuttavia, sembra improbabile che i dispositivi vengano aggiornati individualmente, secondo Klein di Z-Wave tramite The Verge , dato che IPv6 comporta un pesante carico software per la maggior parte dei prodotti. Il lato positivo di questi dispositivi, detto questo, è che è probabile che gli hub attraverso i quali comunicano vengano aggiornati o collegati a Matter.

Ad esempio, Signify - la società dietro Philips Hue e WiZ - aggiornerà i vecchi e nuovi dispositivi Hue per funzionare con Matter (grazie a quell'Hue Hub), fornendo solo supporto Matter ai futuri dispositivi WiZ.

Il produttore di illuminazione intelligente Nanoleaf ha anche recentemente annunciato che porterà il supporto Matter ai dispositivi attuali e futuri.

E, come abbiamo spiegato nella sezione precedente, Google supporterà anche il termostato Nest, ma non le versioni precedenti del dispositivo.

Per farla breve, tutti i dispositivi domestici intelligenti che non riceveranno un aggiornamento per fornire supporto Matter saranno probabilmente attivi ancora per un bel po'.

Dato che anche il lancio di Matter è stato ritardato fino al 2022 , a causa della difficoltà nella preparazione dell'SDK e del processo di certificazione, questo in teoria concede ai dispositivi esistenti un po' più di tempo.

Tuttavia, se Matter accelera come dovrebbe quando alla fine inizia a connettere i dispositivi, i modelli legacy dovrebbero vedere lentamente una perdita di supporto nei prossimi anni, il che ovviamente non è l'ideale. Fortunatamente per i consumatori, non si tratta di buttare via tutto il kit e ricominciare da capo: i produttori e il CSA sembrano fare tutto il possibile per collegare i gadget esistenti.