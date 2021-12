Luci di Natale intelligenti: come aggiungere comandi vocali e altro alle luci di Natale con Alexa, Google Home o Siri

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ah, Natale, il tempo di razzolare sotto un albero per scollegare tutte quelle luci, di essere conficcato in testa da quegli aghi canaglia su quellabete Nordmann che sei stato costretto a comprare.

Bene, niente più scarabocchi, perché per ogni luce dellalbero di Natale cè una soluzione per la casa intelligente che ti aspetta per semplificarti la vita. Potrebbero essere i controlli vocali per attivarli o potrebbe essere un programma per disattivarli.

Ecco come rendere intelligenti le tue luci di Natale.

Il punto di partenza è una presa intelligente. Potrebbe essere abbastanza dubbio per 11 mesi allanno, ma intorno a Natale, la presa intelligente è la cosa migliore in casa (a parte i maiali nelle coperte, ma non sono particolarmente intelligenti).

Ci sono molte spine sul mercato, ma te ne servirà una compatibile con il tuo sistema preferito. Se hai Hive, ha senso guardare la spina Hive Active, se sei un utente Amazon Echo o Google Home, le spine Tapo TP-Link funzionano bene. Per Apple Homekit lEve Energy è unopzione.

Dopodiché avrai bisogno di qualcosa di intelligente per controllarlo. Puoi utilizzare un telefono Android con Google Assistant o lApple iPhone con HomeKit, ma lutilizzo di Google Home o Alexa (tramite Amazon Echo o altri altoparlanti) rende le cose molto più divertenti per tutta la famiglia.

Con così tante opzioni, affronteremo le opzioni più basilari. Prendi la tua presa intelligente e collegala a una prolunga e collega tutte le luci dellalbero di Natale o altre luci di Natale a quella prolunga.

Quando la tua presa intelligente si accende, tutte le luci si accenderanno. Semplice.

Tutte le prese intelligenti offrono una gamma di opzioni per il controllo, incluso il controllo tramite smartphone o il controllo programmato. Grazie a questo collegamento intelligente, puoi programmare le luci in modo che si accendano in un momento particolare, si spengano la sera o le puoi accendere senza dover andare fisicamente ad accendere o spegnere nulla.

Segui semplicemente le istruzioni fornite con la spina e sarai presto connesso. Se non altro, potrai accendere e spegnere le luci con il tuo telefono.

La cosa da considerare è la piattaforma che stai utilizzando: Hive Active Plug ha bisogno di un hub Hive, TP-Link o Tapo non ha bisogno di un hub, Eve Energy offre più funzioni con Apple TV.

Ci sono molte più opzioni, come accendere un tempo prestabilito prima del tramonto, per creare azioni e reazioni una volta che hai una presa intelligente in atto.

Naturalmente, nessuno è più colpito da un timer programmato: il controllo vocale è il nuovo fantastico e i dispositivi più facili con cui configurarlo sono Amazon Echo (o altri altoparlanti Echo) o Google Home (tramite Google Assistant), ma iPhone e Anche gli iPad sono piuttosto semplici.

A partire dallopzione Echo/Alexa, questo è incredibilmente semplice.

Di ad Alexa di cercare i dispositivi. Assicurati che la presa sia accesa e Alexa la troverà (potresti dover abilitare una nuova Skill). Apri lapp Alexa e individua il tuo plug nella sezione Dispositivi. Cambia il nome in "Luci di Natale" e salva. Dì "Alexa accendi le luci di Natale". Adotta un sorriso compiaciuto e versati dello zabaione.

Alcune prese intelligenti potrebbero dover abilitare unabilità su Alexa per farle funzionare. Se hai un Echo Plus e una presa Zigbee, dovresti essere in grado di eseguire tutte le impostazioni direttamente su Alexa, senza bisogno di hub. Se acquisti la presa ^Tapo o Kasa sopra, dovrai utilizzare la rispettiva app per configurarla, ma la regola empirica migliore è far funzionare la presa e quindi aggiungerla ad Alexa.

Tramite Alexa puoi anche raggruppare i dispositivi, così potresti accendere le luci di Natale con altri dispositivi intelligenti in quella stanza.

Google Home e Google Assistant sui dispositivi Android offrono entrambe funzionalità collegate. Cè anche unapp Google Assistant su iPhone che farà la stessa cosa, quindi qui ci sono molte opzioni.

Apri lapp Casa sul telefono. I tuoi dispositivi collegati saranno qui oppure puoi collegare gli account per ottenere laccesso a tali dispositivi. Individua la tua presa, rinominala in "Luci di Natale" e salva. Dì "Ok Google, accendi le luci di Natale". Adotta un sorriso compiaciuto e inizia a sgranocchiare mince pie.

Google Assistant è intelligente, perché puoi anche assegnare quella presa alla stanza in cui si trova. In questo modo puoi accenderlo o spegnerlo con le luci della stanza - ad esempio assegnalo al soggiorno e quando dici "spegni il luci del soggiorno" tutte le luci si spengono, stanza e festosa.

Siri funziona bene con HomeKit che funziona bene con i dispositivi Apple. Avrai il controllo tramite Siri su Watch, iPhone, iPad o HomePod.

Apri lapp Home sul tuo dispositivo iOS e tocca il simbolo + in alto a destra dello schermo. Tocca il pulsante Aggiungi accessorio. Trova il codice HomeKit di 8 cifre sul lato del tuo dispositivo o su una carta nella scatola e scansionalo con il tuo telefono. Rinominare la spina in "Luci di Natale" e salvare. Dì "Ehi Siri, accendi le luci di Natale". Adotta un sorriso compiaciuto e tracanna un bicchiere di sherry.

HomeKit ha alcuni altri vantaggi, perché ti permetterà di controllare i dispositivi allinterno dellambiente HomeKit. Puoi, ad esempio, assegnare una presa HomeKit a un interruttore della luce abilitato per Hue, in modo da poter controllare le luci di Natale da Hue Tap, o aggiungere altri dispositivi per creare una scena natalizia, abbassando altre luci, chiudendo le persiane o persino chiudi/sblocca la porta di casa.