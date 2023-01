Samsung Galaxy Book 2 Go è qui con uno Snapdragon 7c+ Gen 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha presentato ufficialmente il computer portatile compatto Galaxy Book 2 Go, che è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3.

Questo nuovo chipset significa che gli acquirenti possono contare su una CPU con prestazioni migliorate fino al 40% e su una GPU che vanta un miglioramento del 35% rispetto al chip Snapdragon 7c Gen 2 utilizzato da Samsung nel Galaxy Book Go originale. Ma il nuovo chip non si limita a questo.

Oltre all'aumento della velocità, la nuova offerta di Qualcomm aggiunge il supporto per la connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, e l'azienda punta anche a migliorare l'elaborazione dell'intelligenza artificiale.

Tutto questo significa anche che gli utenti possono aspettarsi una durata della batteria impressionante. Samsung afferma che la riproduzione di video durerà fino a 21 ore, mentre il display LCD IPS da 14 pollici offre una risoluzione Full HD e una cerniera a 180 gradi. Il tutto pesa 1,44 kg e misura appena 15,5 mm di spessore. In effetti, a guardarlo bene, l'intero dispositivo ha più di un'aria da MacBook.

Per quanto riguarda la disponibilità, il Samsung Galaxy Book 2 Go sarà acquistabile esclusivamente attraverso il sito web di Samsung e solo in Francia a partire dal 20 gennaio. Ci sono ancora alcuni punti interrogativi. Samsung non ha ancora confermato la situazione dello spazio di archiviazione, né sa quanta RAM verrà offerta. Aspettiamo le risposte a queste e altre domande prima del 20 gennaio.

Scritto da Oliver Haslam.