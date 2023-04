Oltre a una serie di altri annunci al CES 2023, Samsung ha presentato lo Smart Monitor M8.

Si tratta di un monitor 4K disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici, progettato per consentire l'accesso a tutti i dispositivi connessi e ai servizi cloud.

Samsung afferma che con lo Smart Monitor M8 è possibile controllare vari dispositivi utilizzando lo SmartThings Hub integrato. In questo modo è possibile controllare direttamente luci intelligenti, telecamere domestiche intelligenti, videocitofoni, termostati e molto altro ancora.

Nel corso dell'anno la gamma di dispositivi controllabili aumenterà, poiché Samsung prevede di supportare anche la funzionalità Matter e gli standard della Home Connectivity Alliance. Con questo monitor si ha anche la possibilità di utilizzare il mouse per controllare applicazioni come SmartThings e Smart Hub, in modo da poter controllare sia con un telecomando che con il mouse.

Lo Smart Hub integrato consente agli utenti di accedere a servizi di streaming cloud come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e altri ancora. Mentre il Samsung Gaming Hub consente di utilizzare anche i servizi di cloud gaming.

Come prevedibile, lo Smart Monitor M8 è utile anche in altri modi. È dotato di una fotocamera SlimFit integrata, che consente di utilizzare per le videochiamate con Google Meet, Microsoft Teams o Zoom. Inoltre, è regolabile in altezza e inclinazione, può essere montato su VESA e può essere inclinato di 90 gradi, in modo da poterlo utilizzare per documenti lunghi.

Non si sa ancora nulla sui prezzi, ma ci aspettiamo di saperne di più a breve.